الست دي فضلها علينا كتير.. محمد جاد يتألق برفقة والدته





وعلق محمد جاد على الصورة التي ظهر بها مع والدته قائلا "الست دي فضلها علينا كتير وانا عايش بخيرها تفتكرو مين هى #عايشين_بخيرها".





وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام على الصورة.





يذكر أن الإعلامي محمد جاد ، قال، إن محافظات الجمهورية تشهد حالة تنموية كبيرة، حيث إننا كل يوم نشهد إقامة مشروعات جديدة، مما يدل على أن مصر متجددة كل يوم وتسير فى طريق التنمية الصحيح.









وأضاف جاد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الدولة تعمل على تطوير الطرق والمشروعات التى تخفف من التكدس المرورى، مشيرًا إلى أنه جار استكمال باقى مراحل مشروع مترو الأنفاق، والذى يعد من أهم المشروعات القومية فى مصر.









وأكد أن المشروع سيخدم عددا كبيرا من المصريين، منوها إلى أنه جار تطوير عربات المترو فى الخطين الأول والثانى، مشيرا إلى أن المترو يربط بين شرق وغرب القاهرة ويخفف من التكدس المرورى، ومن المقرر أن يصل إلى جميع المناطق.













وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار، يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين اللتين سبق وتم توقيعهما من قبل وزارة التعاون الدولي تحفزان مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات.