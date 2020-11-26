توزيع وأماكن الطلاب بامتحانات الميدتيرم بزراعة عين شمس عبر هذا الرابط

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي وان الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال.





وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد "،أنه يتم تحديد آلية امتحانات " الميدتيرم " من حيث أماكن توزيع الطلاب على لجان الامتحان يوم 28-11-2020 السبت ، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصالح الطلاب وتسهيل العملية الدراسية في ظل الظروف الراهنة ويمكن للطلاب معرفة أماكن الامتحانات والجدول من خلال هذا اللنك اضغط هنا





وأوضح "جلال"، أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور الى ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين منوها أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد الدكتور أحمد جلال إن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أي حالات اشتباه او اي اصابات داخل حرم الكلية مشيرا إلى أن الطلاب تأتي 3 ايام فقط الكلية ويتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر .









وافق الدكتور نبيل محمد المدني وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشئون المجتمع والبيئة علي تشكيل فريق متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الكلية للحفاظ وسلامة جميع الطلاب وهيئة أعضاء التدريس من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة الي ان كل يكون لكل عضو صالحية متابعة كافة الإجراءات الاحترازية داخل الكلية أماكنها المختلفة، حيث رئيس الفريق الدكتور محمد عثمان عبد الفتاح .











