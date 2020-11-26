ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تعديل وصف اتهام والدي الرضيع أنس ضحية الجوع بطوخ للقتل الخطأ

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:13 م
محكمة
محكمة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قررت نيابة طوخ في محافظة القليوبية باشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم الخميس إحالة والدي الطفل الرضيع أنس المعروف إعلاميا باسم ضحية الجوع في قرية كفر الفقهاء إلى محكمة الجنح بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد إلى جنحة قتل خطأ ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهما.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية قد امر بتجديد حبس عاطف جودة وشيماء عنتر والدي الرضيع أنس ضحية الموت جوعا بعد تركه 9 أيام وحيدا داخل منزلهما بقرية كفر الفقهاء بدائرة مركز طوخ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لمرتين متتاليتين بعد عرضهما على المحكمة.

ووجهت نيابة طوخ إلى الأبوين 4 اتهامات تتضمن القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد والتسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام وتعريض طفل للخطر، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه في مكان خال من الآدميين.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ يفيد بوروود بلاغ من عاطف جودة عامل باكتشافه وفاة ابنه الطفل أنس 4 أشهر داخل مسكنه متهما زوجته شيماء عنتر 24 سنة بترك صغيرهما وحيدا حتى توفى.
وخلال التحقيقات أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته ومبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.

وتبين من التحريات أنه في تاريخ 17 من أكتوبر الشهر الماضي وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل مروان بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.
وأضافت التحريات أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها توجه زوجها إلى عمله تاركا الرضيع داخل الشقة وحيدا بينما لم يغلق باب المسكن اعتقادًا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها وهو ما لم يحدث واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله وبسؤال والدة الطفل المتوفي، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

4 تهم تواجه اسرة الرضيع أنس بالقليوبية

تجديد حبس والدي طفل القليوبية الرضيع 15 يومًا على ذمة التحقيقات

بعد حبس والديه.. تسليم شقيق الرضيع أنس إلى جده |صور

مات جوعا بعد تركه 9 أيام بالشقة.. خال رضيع القليوبية يكشف عن مفاجأة جديدة فى القضية

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

للتأكد من رضاعته طبيعيا.. عرض والدة طفل القليوبية على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

بعد انتهاء مهلة آبي أحمد.. ماذا تعرف عن المرحلة الأخيرة من هجوم تيجراي؟

محمد الباز يفجر قنبلة.. نعيش النصف ساعة الأخيرة من أسطورة عمرو دياب

قالي بتذاكري كويس؟ انتصار السيسي تكشف تفاصيل تعرفها على الرئيس قبل الزواج

بفستان لامع.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جريئة

أشرف عبد الباقي لنجوم مسرح مصر: وبعدين معاكم

قرار نهائي بشأن حضور الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة بسرطان الرئة.. ودراسة تكشف الأعراض والأسباب

لمرضى الحساسية .. 4 فوائد غير متوقعة لـ حليب الشوفان

أبيض x أسود.. منى زكى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير