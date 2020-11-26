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أصل الحكاية

المركز التكنولوجي المتنقل.. سيارة تقدم 50 خدمة أمام منزلك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقديم خدمات المحليات للمواطنين، وذلك في إطار رؤية واهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، للتيسير عليهم.

ويقدم المركز التكنولوجي المتنقل متوسط 50 خدمة من خدمات المحليات طبقًا للحي التابع له المركز.


 الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي المتنقل

تقوم تلك الخدمة على انتقال المركز المجهز في شكل سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم وتوسيع قاعدة المتعاملين معه.

التجربة الأولى للمركز التكنولوجي المتنقل ستكون في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ومن المخطط أن يتم تعميم التجربة بباقي محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

الخدمات المقدمة هي:

خدمات السداد من إيجارات.

سداد أقساط.

تجديد رخص المحلات.

دفع قيمة الإشغالات.

تسديد قيمة رسوم الإعلانات

تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي بهدف متابعة العمل وتحقيق الشفافية.



ويقوم المركز المتنقل بطباعة المخرجات دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز الوحدات والإدارات المحلية أو المركز التكنولوجي بالحى أو المدينة، المركز المتنقل مجهز بأحدث أجهزة نظم المعلومات المتصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن فكرة المركز التكنولوجي المتنقل تقوم على انتقال المركز المجهز في شكل سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم وتوسيع قاعدة المتعاملين معه.

أضافت أنه من المخطط، أن يقوم المركز بالانتقال إلى مقار إقامة المواطنين لينهي خدماتهم التي يطلبونها من المحليات في أماكن تواجدهم في وقت قياسي؛ وذلك تحقيقًا لسياسة الدولة في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق السرعة في إنجاز خدمات المواطنين بأكثر الطرق سهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

يأتي ذلك في إطار خطة الدول لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار خطة الحكومة لاستخدام التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بمختلف الجهات والهيئات الحكومية.
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