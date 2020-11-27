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رياضة

الأهلي والزمالك.. ريعو: الكرة مكسب وخسارة ولابد من خروج اللقاء بروح رياضية| فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
ريعو نجم الاتحاد
ريعو نجم الاتحاد السكندري السابق
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ريهام بكير

قال ريعو نجم الاتحاد السكندري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أن مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا حدث تاريخي ومهم، مؤكدا أن الفوز لأي فريق أو الخسارة لن تكون الأخيرة وهناك العديد من البطولات ستجمع الثنائي، وسيتوجان بالعديد من البطولات فيما بعد وعلى الجماهير أن تعي أن هذه هي الرياضة وكرة القدم.


وشدد على ضرورة أن تسود الروح والأخلاق الرياضية بين الجميع ، مشيرا إلى أن أغلب أصدقائه من لاعبي الأهلي والزمالك وأن علاقة اللاعبين في الماضي كان يميزها الاحترام والحب وأبرز المقربين منه كانوا يكن حسين وحمادة أمام وأحمد رفعت ومحمود أبورجيلة، وتمنى أن تخرج المبارة الكبيرة في إطار من الروح الرياضية كونها الأول في نهائي قاري كبير


جاء ذلك في تصريحات خاصة لصدى البلد خلال تلبية نجوم الكرة المصرية لدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق في فترة الستينات والسبعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام.

 

ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة

 

وحضر من نجوم الكرة المصرية ، من الأهلي طه الطوخي وطه اسماعيل وعزت أبو الروس وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك ومن الزمالك أحمد مصطفى ، ومن الترسانة مصطفى رياض ومحمود حسن ، ومن الاتحاد السكندري ريعو ، ومن طنطا السيد محمد الشهير بـزقلط

 

وقد أنطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب ، وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفي المباراة النهائية مصريان وهما قطبي الكرة المصرية حينما يلتقيان مساء اليوم الجمعة ، على ستاد القاهرة.

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