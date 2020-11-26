السجن مدى الحياة.. كواليس استقالة بيير بويويا من الاتحاد الأفريقي

السجن مدى الحياة.. تلك العقوبة التى وجهت إلى رئيس بوروندي الأسبق بيير بويويا فى أكتوبر الماضي وذلك بسبب اتهامه باغتيال سلفه ملكيور ندادايي عام 1993.





لم يكن بويويا الشخص الوحيد الذي يواجه تلك التهمة فقد أدان القضاء البوروندي نحو 20 آخرين من مقربيه بتهمة "الاعتداء على رئيس الدولة، والاعتداء على سلطة الدولة، والهجوم المؤدي إلى مجزرة ودمار".





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بيير بويويا لم يكن رئيس بوروندي الأسبق فقط ولكنه مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل، لكنه قدم استقالته من منصبه فى الاتحاد الأفريقي، دون إبداء أي أسباب.





استقالة بويويا جاءت لرغبته فى "تكريس وقته وكل طاقته للدفاع عن نفسه، وتجنب و ضع الاتحاد في موقف محرج تجاه دولة عضو"، وذلك وفق ما صرح به مسؤول بالاتحاد الإفريقي.





رئاسة بوروندي

بيير بويويا ترأس بوروندي مرتين، الأولى بين عامي 1987 و1993، والثانية بين سنتي 1996 و2003، وكثيرا ما وجهت له أصابع الاتهام في قتل ملكيور نداداي، الذي انتخب رئيسا بعده عام 1993.





وشهدت بوروندي بعد مقتل نداداي اندلاع حرب أهلية استمرت ما يقرب من عقد، وأسفرت عن مقتل نحو 300 ألف شخص.





وكان بويويا قد أدين شهر اكتوبر الماضي بـ"السجن مدى الحياة" لاتهامه بـ"اغتيال سلفه ملكيور ندادايي عام 1993"، كما أدان القضاء البوروندي نحو 20 آخرين من مقربيه بتهمة "الاعتداء على رئيس الدولة، والاعتداء على سلطة الدولة، والهجوم المؤدي إلى مجزرة ودمار".





في سبتمبر 1987 ، قاد بويويا انقلابًا عسكريًا ضد جمهورية بوروندي الثانية ، بقيادة جان بابتيست باغازا ، ونصب نفسه كأول رئيس للجمهورية الثالثة.





أجريت الانتخابات الديمقراطية في يونيو 1993 وفاز بها الهوتو ملكيور نداداي ، الذي أنشأ حكومة متوازنة من الهوتو والتوتسي، إلا أنه تم اغتيال نداداي في أكتوبر 1993 وعادت بوروندي إلى الحرب الأهلية.





في 25 يوليو 1996 ، بدعم قوي ودعم من الجيش ، عاد بويويا إلى السلطة في انقلاب عسكري ، أطاح بالرئيس المؤقت نتيبانتونغانيا فى عام 2003 ، سلم بويويا السلطة و أصبح ندايزيي رئيسًا لبوروندي في 30 أبريل.







في كتابه الصادر عام 2007 من سفك الدماء إلى الأمل في بوروندي ، يتهم السفير الأمريكي السابق روبرت كروجر بيير بويويا بتدبير انقلاب عام 1993 الذي أدى إلى مقتل الرئيس نداداي. في عام 2008 ، تم تعيين بيير بويويا من قبل الاتحاد الأفريقي لقيادة مهمة سلام في تشاد.





فى 19 اكتوبر 2020 ، حكمت المحكمة العليا في بوروندي على بويويا بالسجن المؤبد بتهمة قتل نداداي عام 1993.