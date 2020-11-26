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أسد يحاول عض مدربته لوبا الحلو ويخيف مذيعة اكسترا نيوز..فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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أسامة علي
أجرت مذيعة "اكسترا نيوز" خلود زهران لقاء من داخل السيرك القومى، وإلتقت لوبا الحلو مدربة، ومعها "كيارا"، أنثى الأسد الوحيدة فى مصر من الفصيلة البيضاء النادرة.

وخلال التصوير حاولت "كيارا"عض مدربتها "لوبا الحلو" وذلك على الهواء مباشرة، مما تسبب فى خوف خلود زهران مذيعة اكسترا وحاولت الابتعاد قدر الامكان عنها.

وأوضحت لوبا الحلو، أنها قامت بتربية "كيارا" بمنزلها لمدة سنتين وبعد ذلك نقلتها للسيرك القومى، لافتة إلى أن تربية الاسود تحتاج حفظها أساليبها منذ الصغر ومحاولة تشكيل شخصيتها ويبدأ التدريب عندما تبلغ عاما.

وارجعت لوبا الحلو سبب محاولة "كيارا" عضها على الهواء، إلى أنها متوترة بسبب تصويرها أمام الكاميرات.

قال وليد طه، مدير السيرك القومي، إنه بعد أزمة كورونا عاد السيرك القومي بكامل طاقته، لكن منذ يوم 2 في شهر يوليو الماضي تم فتحه مرة أخرى بـ25% من طاقته الإجمالية.

وأضاف "طه" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم العمل بـ 50% من الطاقة الاستيعابية في السيرك بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، موضحًا أن ميزة السيرك هو تنوع الفقرات.

وتابع أن الحيوانات تعتبر محط انتباه وأنظار الأطفال وأسرهم، لافتا إلى أن هناك فقرات غاية في الخطورة.

وأكد أن الإجراءات الوقائية بعد الفتح كانت إتاحة بوابة تعقيم والتباعد الاجتماعي في صالات العرض وتعقيم للسيرك كله قبل وبعد العرض، متابعا أن تعليمات مجلس الوزراء يتم إتباعها بشكل مناسب، كما أنه سيتم افتتاح مدرسة للسيرك قبل الانتهاء من العام الجاري.


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