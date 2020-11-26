ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فصل طلاب من 3 كليات بجامعة سوهاج لمخالفتهم إجرءات التصدي "لكورونا"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:30 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالفصل المؤقت والتحويل لمجلس تأديب، تجاه عدد من الطلاب مقيدين بثلاثة كليات بالجامعة لإصرارهم على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني بأعضاء اللجنة العليا للازمة.

واكد "عزيز" على أن اللجنة العليا لازمة كورونا ستطبق كافة الاجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين للتعليمات الاحترازية، موضحًا ان الطلاب المفصولين بكليات العلوم والتربية الرياضية والتكنولوجيا والتعليم، اصروا على مخالفة تعليمات وإجراءات اللجنة بشكل عمدي، فتم تطبيق القانون بحقهم.

وناشد جميع الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع اعضاء اللجنة والالتزام بكل الإجراءات التي تقرها من اجل تحقيق السلامة للجميع.

واتخذت اللجنة العليا لأزمة فيروس "كورونا" بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، مساء اليوم، ١٣ إجراء جديد خلال الاجتماع الثاني لمباشرة تداعيات الأزمة في موجتها الثانية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء اللجنة في مختلف التخصصات.

وقال رئيس الجامعة أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات المكملة لتحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة جميع منتسبي الجامعة خلال الموجة الثانية لجائحة كورونا، مناشدًا الجميع بالإلتزام والعمل بقرارات اللجنة :

١- عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها تحريريًا وبدون أبحاث، على فترتين صباحية ومسائية بحد أقصى ١٥ يوم متتالية من بدئها.

٢- إلغاء الاختبارات الشفوية بجميع الكليات وإضافة درجتها على الاختبارات التحريرية.

٣- مراعاة توزيع جداول الامتحانات بعدم شمولها أكثر من كليتين من ذوات الكثافات الطلابية العالية في نفس اليوم.

٤- أداء الاختبارات لجميع الكليات في نفس مقارها عدا الآداب والتجارة والحقوق والتربية.

٥- تأجيل الاختبارات لأي طالب وعزله منزليا ١٤ يومًا شريطة تقديم ما يثبت إصابته "بفيروس كورونا" من واقع تقرير طبي من جهة رسمية أو طبيب مختص.

٦- تشغيل الجامعة بكامل طاقتها من العمالة دون تخفيض أي نسبة.

٧- التشديد على ارتداء الكمامات وتطبيق جميع إجراءات التعقيم المختلفة.

٨- توفير الكمامات وأدوات التعقيم المختلفة بالكميات المطلوبة قبل نفاذها.

٩- تطهير وتعقيم مقار اللجان عقب كل فترة امتحانية.

١٠- تكليف وحدة إنتاج الكمامات بالجامعة بعمل ورديات إضافية لتوفير الكميات المطلوبة في وقتها.

١١- التشديد على جميع الموظفين بعدم التعامل مع أي طالب أو تقديم اي خدمة له دون إرتداءه للكمامة.

١٢- تكليف نائب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بمتابعة إلتزام الأطقم الإدارية  والتدريسية والإشرافية بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها وتحويل المخالفين فورًا للشئون القانونية.

١٣- عمل صيانة دورية لجميع أجهزة كشف الحرارة وشراء عدد من الأجهزة الإضافية بتقنيات عالية الجودة في قياس درجة الحرارة عن بُعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: تسكين 60% فقط من الطلاب بالمدن الجامعية

أجواء الدراسة بالعام الجديد بجامعة عين شمس.. الطلاب يشيدون بالإجراءات الاحترازية.. ويؤكدون: التعلم عن بعد هو المستقبل

لمتابعة انتظام الدراسة.. رئيس جامعة سوهاج يواصل جولاته التفقدية

لمنع تفشي فيروس كورونا.. جامعة سوهاج تتخذ حزمة إجراءات احترازية

اللجنة العليا لأزمة "كورونا" بجامعة سوهاج تصدر ١٠ قرارات لمواجهة الموجة الثانية

اللجنة العليا لـ كورونا بجامعة سوهاج تصدر 10 قرارات لمواجهة الموجة الثانية

ترشيحاتنا

مالك شيفيلد يونايتد لـ صدى البلد: أتمنى اللقب زملكاوي ..وتعد أهم مباراة في التاريخ

محمد الباز يفجر قنبلة.. نعيش النصف ساعة الأخيرة من أسطورة عمرو دياب

فرحة ما تمت.. صدمة علمية من لقاح أكسفورد ضد كورونا

خطفوا بنتي من المقبرة .. حادثة غريبة تهز الدقهلية

أشعل النار عمدا في سيدة .. قرار من النائب العام بشأن بلطجي الإسكندرية

بـ 5 جنيه .. طريقة تحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة بسرطان الرئة.. ودراسة تكشف الأعراض والأسباب

لمرضى الحساسية .. 4 فوائد غير متوقعة لـ حليب الشوفان

أبيض x أسود.. منى زكى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير