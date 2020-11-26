فصل طلاب من 3 كليات بجامعة سوهاج لمخالفتهم إجرءات التصدي "لكورونا"

أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالفصل المؤقت والتحويل لمجلس تأديب، تجاه عدد من الطلاب مقيدين بثلاثة كليات بالجامعة لإصرارهم على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني بأعضاء اللجنة العليا للازمة.





واكد "عزيز" على أن اللجنة العليا لازمة كورونا ستطبق كافة الاجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين للتعليمات الاحترازية، موضحًا ان الطلاب المفصولين بكليات العلوم والتربية الرياضية والتكنولوجيا والتعليم، اصروا على مخالفة تعليمات وإجراءات اللجنة بشكل عمدي، فتم تطبيق القانون بحقهم.





وناشد جميع الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع اعضاء اللجنة والالتزام بكل الإجراءات التي تقرها من اجل تحقيق السلامة للجميع.