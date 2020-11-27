سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-11-2020

يستعرض صدى البلد أسعار الدولار، اليوم الجمعة 27- 11-2020 وأسعار العملات الأجنبية كالآتي:





سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.





سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 18.60جنيه للبيع و18.45 جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 20.93 جنيه للبيع و20.76 جنيه للشراء.





سعر الريال السعودى

وسجل سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و 4.07 جنيه للشراء





سعر الدينار الكويتى

وسجل سعر الدينار الكويتى 51.39 جنيه للبيع 48.57 جنيه للشراء.





وسجّل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم،المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: "مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.





كان الدولار انخفض عالميا وصعد اليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.





ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، في ظل المستثمرين المتفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.





وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد. ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.573.





وزاد اليورو 0.3% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1868 دولار بينما حققت العملات الحساسة للمعنويات العالمية مكاسبة قوية.





وزاد الإسترليني إلى 1.3242 دولار، ثم استقر عند 1.3219 دولار، مرتفعا 0.1%. ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية قليلا إلى 89.75 بنس.





وسجّل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: "مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.





استقر سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 19-11-2020، مسجلًا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه لدى البنك المركزي المصري.





وسجّل أدنى سعر لـ الدولار بالبنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك "الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد" نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار ببنوك "الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية، سايب، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، عودة" 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.



