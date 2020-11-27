ندى بسيوني: انتهيت من تصوير مشاهدي في ساحر النساء

قالت الفنانة ندى بسيوني، في تصريح لـ صدى البلد، إ نها انتهت قبل يومين من تصوير جميع مشاهدها بفيلم « ساحر النساء» المنتظر عرضه خلال الفترة المُقبلة، لافتة إلى أنها لا تعلم الموعد النهائي لعرضه في السينمات.





فيلم «ساحر النساء» تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من أفلام البطولة الجماعية، وتلعب فيه الفنانة ندى بسيوني، دورا رئيسيا إذ تجسد شخصية الدكتورة ياسمين.





بطولة: محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، مها أبو عوف، سميرة عبدالعزيز، محمد الصاوي، حلمي فودة، نيجار محمد، محمد عبدالجواد، محمود ترك، منا عادل، نهى جابر، رضا مندور، إحسان الترك، سعيد العمروسي، إيمي إسلام، أيمن كشك، سعيد الضيف، حسن عبدالفتاح، أحمد عبد الحميد، تأليف: أحمد عياد الرشيدي، محمد مكى، إخراج: أحمد عياد الرشيدي.







