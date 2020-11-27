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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 82% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.7%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.2 %و العرب على 7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 370.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 107.7 مليون جنيه و ذلك بعد
استبعاد الصفقات.

مثلت تعاملات المصريين  76.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 17.1 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 14346.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 927.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 12.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3432 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية.. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2543 مليون ورقة منفذة على 254 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

و استحوذت الأسهم على 69.4 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 30.60% خلال الأسبوع.
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