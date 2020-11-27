كبير الأطباء في بريطانيا يرفض دعم لقاح أكسفورد ضد كورونا .. كريس ويتي: الحكم في يد هيئة مراقبة المخدرات في المملكة المتحدة.. وحملة شرسة ضده مع تطبيق إجراءات الإغلاق

- كريس ويتي كبير الأطباء في بريطانيا يتهرب من الجواب على سؤال عن لقاح اكسفورد

- باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين يؤكد نجاح اللقاح

- عيب لقاح اوكسفورد خطير ويتمثل في خطأ الجرعات









رفض كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي الأسئلة بشأن لقاح كورونا المستجد - كوفيد 19 والاختراق الذي حققته جامعة أكسفورد بعد أن اتهمه الخبراء بأنه قائم على "علم مهتز".





التراجع كان موقف ويتي عندما سئل عن الجدل المحيط بالبيانات من تجارب المرحلة الأخيرة في مؤتمر صحفي عقد الليلة في داونينج ستريت.





وقال البروفيسور ويتي، إن الحكم على فعالية اللقاح وسلامته يجب أن "يترك في يد" هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، والتي ستقرر ما إذا كانت اللقاح آمنة بما يكفي لإيصالها إلى ملايين البريطانيين في غضون أيام.





وأثيرت الشكوك حول لقاح أكسفورد الأسبوع ، حيث ظهر أن 2300 شخص فقط تلقوا الجرعة التي أعطت فرصة بنسبة 90 في المائة لمنع كوفيد 19، ولم يكن أي منهم فوق سن 55 ، وهي المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.





وقالت استرازينكا اليوم إنها ستطلق على الأرجح تجربة عالمية أخرى مع عشرات الآلاف من المتطوعين الآخرين لتوجيه انتقادات حول الجولة الأولى من دراساتها للنوم.





وأضاف البروفيسور ويتي: "الإجابة البسيطة على ذلك هي أن هناك دائمًا نقاش علمي حول كل شيء تقريبًا. .





وتابع كبير الاطباء البريطانيين "سيقومون بإجراء تقييم مع الكثير من البيانات غير الموجودة حاليًا في المجال العام حول الفعالية والسلامة وسنرى الأوراق المنشورة في المجلات التي يراجعها الأقران، ما سيسمح لنا باتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يحدث".





واستطرد: نحن بحاجة للسماح لهذه العملية بالمضي قدما، وأعتقد أنه من الخطأ دائمًا إصدار حكم مبكرًا قبل أن نحصل على معلومات كافية.





وكان السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين، أقل خجلًا عندما طُرح عليه السؤال، قائلًا: "النتيجة الرئيسية هي نجاح اللقاح وهذا مثير للغاية".





ولكن تم تعزيز معدل النجاح لأن الخبراء أعطوا بعض المتطوعين عن طريق الخطأ جرعة مخفضة بدلًا من لقطتين كاملتين من المفترض أن يحصل عليها الأشخاص.



