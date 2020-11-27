كبير الأطباء في بريطانيا يرفض دعم لقاح أكسفورد ضد كورونا .. كريس ويتي: الحكم في يد هيئة مراقبة المخدرات في المملكة المتحدة.. وحملة شرسة ضده مع تطبيق إجراءات الإغلاق

- كريس ويتي كبير الأطباء في بريطانيا يتهرب من الجواب على سؤال عن لقاح اكسفورد
- باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين يؤكد نجاح اللقاح
- عيب لقاح اوكسفورد خطير ويتمثل في خطأ الجرعات
رفض كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي الأسئلة بشأن لقاح كورونا المستجد - كوفيد 19 والاختراق الذي حققته جامعة أكسفورد بعد أن اتهمه الخبراء بأنه قائم على "علم مهتز".
التراجع كان موقف ويتي عندما سئل عن الجدل المحيط بالبيانات من تجارب المرحلة الأخيرة في مؤتمر صحفي عقد الليلة في داونينج ستريت.
وقال البروفيسور ويتي، إن الحكم على فعالية اللقاح وسلامته يجب أن "يترك في يد" هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، والتي ستقرر ما إذا كانت اللقاح آمنة بما يكفي لإيصالها إلى ملايين البريطانيين في غضون أيام.
وأثيرت الشكوك حول لقاح أكسفورد الأسبوع ، حيث ظهر أن 2300 شخص فقط تلقوا الجرعة التي أعطت فرصة بنسبة 90 في المائة لمنع كوفيد 19، ولم يكن أي منهم فوق سن 55 ، وهي المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وقالت استرازينكا اليوم إنها ستطلق على الأرجح تجربة عالمية أخرى مع عشرات الآلاف من المتطوعين الآخرين لتوجيه انتقادات حول الجولة الأولى من دراساتها للنوم.
وأضاف البروفيسور ويتي: "الإجابة البسيطة على ذلك هي أن هناك دائمًا نقاش علمي حول كل شيء تقريبًا. .
وتابع كبير الاطباء البريطانيين "سيقومون بإجراء تقييم مع الكثير من البيانات غير الموجودة حاليًا في المجال العام حول الفعالية والسلامة وسنرى الأوراق المنشورة في المجلات التي يراجعها الأقران، ما سيسمح لنا باتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يحدث".
واستطرد: نحن بحاجة للسماح لهذه العملية بالمضي قدما، وأعتقد أنه من الخطأ دائمًا إصدار حكم مبكرًا قبل أن نحصل على معلومات كافية.
وكان السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين، أقل خجلًا عندما طُرح عليه السؤال، قائلًا: "النتيجة الرئيسية هي نجاح اللقاح وهذا مثير للغاية".
ولكن تم تعزيز معدل النجاح لأن الخبراء أعطوا بعض المتطوعين عن طريق الخطأ جرعة مخفضة بدلًا من لقطتين كاملتين من المفترض أن يحصل عليها الأشخاص.
وحذر آخرون من أنهم "لا يزالون لا يملكون كل المعلومات المطلوبة" وأنه بناءً على البيانات الحالية ، قد يتم رفض ضربة بالكوع للحصول على موافقة طارئة من قبل المنظمين الأمريكيين.
يُنظر إلى مرشح أكسفورد على أنه رصاصة فضية محتملة لأنه يكلف جزءًا بسيطًا من سعر المنافسين من إنتاج شركة Pfizer و Moderna ولا يحتاج إلى تخزينه في ثلاجات باهظة الثمن.
ولكن ، في مقال نشرته مجلة Wired ، قالت السيدة باستيان إن العيب الخطير وتمثل في خطأ الجرعات، فقد أعطى الخبراء عن طريق الخطأ لبعض المتطوعين جرعة ونصف من اللقاح بدلًا من جرعتين كاملتين التي من المفترض أن يحصل عليها الناس.
لم يتم تصميم التجارب أبدًا لاختبار هذه الفرضية ، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التحيزات اللاواعية التي تتسلل إلى طرق الدراسة أو البيانات ، مما يجعل الدراسة أقل صرامة.
كتبت: "النتائج" الواعدة "لهذا الأسبوع لا تشبه النتائج الأخرى التي سمعنا عنها في نوفمبر "الدراسات التي استندت إليها النتائج كانت أقل صرامة"- والادعاءات التي تم استخلاصها منها تستند إلى علم مهتزة.
تبدأ المشاكل بحقيقة أن إعلان يوم الاثنين لم يقدم نتائج من تجربة سريرية واحدة واسعة النطاق من المرحلة 3 ، كما كان الحال بالنسبة للنشرات السابقة حول لقاح BNT-Pfizer و Moderna ...
"حقيقة أنه ربما كان عليهم الجمع بين البيانات من تجربتين من أجل الحصول على نتيجة قوية بما فيه الكفاية ترفع العلم الأحمر الأول ... على حد علمنا ، يمكن أن يتوقف بعض هذا التحليل على بيانات من عدد قليل من المرضى. اشخاص.'
وقالت إن هذا يعني أن النتائج قد تكون مصادفة ، أو يمكن أن تكون "منحازة بعوامل أخرى".
وحذر الرئيس السابق للأبحاث العالمية في شركة فايزر المنافسة للقاح كوفيد 19، جون لاماتينا، استنادًا إلى البيانات الحالية، من غير المرجح أن تتم الموافقة على حقنة أكسفورد للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة.
وغرد على تويتر أنه كان "من الصعب تصديق" أن الجهات التنظيمية ستعطي الضوء الأخضر للقاح "الذي لم تُعطى جرعته المثلى إلا لـ 2300 شخص".
وقالت البروفيسور ناتالي بين ، خبيرة الإحصاء الحيوي بجامعة فلوريدا ، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنهم ما زالوا "ليس لديهم كل المعلومات التي نحتاجها لمعرفة ما إذا كانت هذه النتائج موثوقة".
وأضافت: "ليس لدينا بالتأكيد معلومات كافية في المجال العام لنقرر ما إذا كانت هذه الجرعة النصفية تعمل حقًا".
وقال محلل الاستثمار في إس في بي ليرينك ، جيفري بورجيس ، لصحيفة فاينانشيال تايمز ، إنه من المحتمل أن الشركة حاولت تجميل نتائجها من خلال تسليط الضوء على فعاليتها في `` مجموعة فرعية صغيرة نسبيًا من الموضوعات في الدراسة ''
لكن البروفيسور إيان جونز، عالم الفيروسات في جامعة ريدينج، قال لـ ميل اون لاين: "نحن بحاجة إلى مراعاة الإيجابيات، أن اللقاح آمن ويمكن أن يوفر الحماية.
"من الحقائق أيضًا أنه من أجل رؤية الحماية ، يجب إجراء تجربة المرحلة 3 في منطقة إصابة حالية وإذا تغير مستوى العدوى ، فقد تكون هناك حاجة لإضافة مواقع إضافية."
وأضاف "لوحظ أن 90 في المائة من الحماية لوحظ في المجموعة الفرعية التي تلقت الجرعة المنخفضة المفترضة أمر جيد حقًا، لكنني أعتقد أن ذلك سيعادل حوالي 15 شخصًا فقط من بين 3000 شخص تلقوها، وهو ما قد يكون منخفضًا جدًا لإقناع المنظمين بالكفاءة، خاصة إذا لم يكن الفرق الرئيسي بينها وبين الجرعة الأعلى واضحًا تمامًا، يجب أن يكون كل هذا أكثر وضوحًا عند نشر البيانات الكاملة".
ووجدت تجارب أكسفورد أن فرصة نجاح اللقاح تبلغ تسعة من كل عشرة عند إعطائها نصف جرعة أولًا ثم جرعة كاملة بعد شهر، لكن الفعالية تنخفض إلى 62 في المائة فقط عندما يُعطى شخص جرعتين كاملتين كل شهر على حدة.
وزعمت أكسفورد أيضًا أن لقاحها متوسط الفعالية بنسبة 70 في المائة، بناءً على أرقام 62 و 90 في المائة، ما يجعل لقاح كوفيد على قدم المساواة مع لقاحات الأنفلونزا الجيدة.
ولكن كانت هناك شكوك حول مصداقية رقم 70 في المائة لأنه تم حسابه بشكل فظ على أساس النظامين، بدلًا من كل شخص في التجارب من جميع الأعمار.
ولأن أكسفورد وأسترا زينيكا حتى الآن - اللتان تمتلكان حقوق الطعن - كشفتا فقط عن النسب المئوية في بيان صحفي، فليس من الواضح كيف توصلوا إلى هذه الأرقام.
وهذا يعني أن التحليل الذي يمكن أن يختم ما إذا كان يتم إعطاء "ضربة بالكوع" أم لا لملايين الأشخاص على مستوى العالم يمكن أن يعتمد على بيانات من حفنة من الأشخاص - مما يترك الباب مفتوحًا لعوامل أخرى للتحيز في الدراسة، وفقا لسياق ديلي ميل
وعلى سبيل المثال ، تم الكشف منذ ذلك الحين أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة مخفضة لم يشملوا أي شخص فوق سن 55 - الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير أو الوفاة من كوفيد ، وفقًا للسيدة باستيان.
ولم يكن هذا هو الحال بالنسبة لمجموعة الجرعات العادية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاختلاف الديموجرافي - وليس الجرعات - هو المحرك الحقيقي وراء الفعالية المعززة.
ويبدو أن دراسة اوكسفورد - استرازينكا تشمل عددًا قليلًا من المشاركين فوق سن 55، على الرغم من أن اللقاح مستهدف.