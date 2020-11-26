ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعداد المحامي وإصول فن المرافعة برنامج تدريبي بحقوق عين شمس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:39 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث  التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.


وأوضح ناجي، لـ "صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة .

 واشار الدكتور ناجي إلى أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور .

وأكد عميد كلية الحقوق أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي  ولم نرصد أي حالات اشتباه أو أي إصابات داخل الكلية، مشيرا إلى أنه يتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر .


وأشار الي ان مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق اعلن عن برنامج تدريبي وهو اعداد المحامي واصول فن المرافعة خلال الفترة من 14_12_2020حتي 16_12_2020  علما بان الدارس يمنح شهادة باجتياز البرنامج وعلي الراغبين في الاشتراك التوجه الي مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق لتسجيل أسمائهم قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بوقت كافي .

ونوه الى انه يمكن للهيئات والشركات ولطلاب الدراسات العليا والمحامين والهيئات القضائية والشرطة وللطلاب الاشتراك في هذا البرنامج .


 استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أوكتافيو تريب السفير المكسيكي بالقاهرة، بحضور،  ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د  ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق وأستاذ الآثار المصرية ، ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي للعلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، ا. د شيرويت الأحمدي الأستاذ بكلية الصيدلة.


حيث تم بحث تبادل الخبرات بين جامعة عين شمس والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين وكذلك الحضارتين.

كما تم استعراض ما تتميز به جامعة عين شمس من برامج متميزة، الي جانب سبل تدعيم أواصر التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المكسيكية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس ونائبة يفتتحان اليوم الترحيبي للوافدين

عميد بنات عين شمس: التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام «التعليم الهجين».. كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس

عميد حقوق عين شمس: لم نرصد أي حالات اشتباه لفيروس كورونا

عميد حقوق عين شمس يكشف عن موعد إعلان نتيجة امتحانات التخلفات

موعد تقديم أصول الأوراق وسداد المصروفات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

السفير المكسيكي في زيارة لجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

الاختيار وليالي الحلمية وأم كلثوم.. قرينة الرئيس تكشف الأعمال الفنية المفضلة للسيسي

انتصار السيسي: الرئيس يعيش حياة طبيعية في البيت

السعودية: تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع في تعاملات مالية مشبوهة

سلك عاري قتلهم في الحمام .. تفاصيل جديدة في حادث مصرع عروسين بالقليوبية

لأول مرة انتصار السيسي تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علماء ألمان يكشفون عن أفضل دواء للإنفلونزا

بتوب أحمر.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة

هؤلاء الأكثر عرضة بسرطان الرئة.. ودراسة تكشف الأعراض والأسباب