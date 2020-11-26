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فن

كريم عفيفي يشكر أصدقاءه بسبب عيد ميلاده

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:43 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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مصطفى كرم
وجه الفنان كريم عفيفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام الشكر لأصدقائه على تهنئته بعيد ميلاده. 

ونشر كريم عفيفي مجموعة من الصور له وعلق عليها قائلا: "عايز أشكر كل صحابى وحبايبى اللى فرحونى يوم عيد ميلادى وكل اللى كتبلى او بعتلى على أحلى تورتة شوفتها فى حياتى فعلا واخير اشكر مراتى وحبيبتى الغالية على كل اللى عملتيه عشان تشوفينى فرحان بحبك وبحبكم جميعا".

وأعلن الفنان كريم عفيفى عن بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.

وكان آخر أعمال كريم عفيفى فى المسرح عرض بعنوان "علاء الدين" والذى يشارك فى بطولته احمد عز وتارا عماد. 

يذكر أن برنامج “لايت شو” يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.
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