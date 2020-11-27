لطلاب الفرقة الرابعة بآثار القاهرة .. تعرف على مقررات الميدتيرم الأونلاين









أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، ان امتحان الميدتيرم لمقرر فنون صغرى اختيارى لطلاب الفرقة الرابعة سيتم عقده اون لين وليس حضوريا .









كما نوهت كلية الاثار ، ان امتحان مقرر عمارة تقليدية لطلاب الفرقة الفرقة الرابعة بقسم الاثار الاسلامية سيكون اون لاين وليس حضوريا .





وقد كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية اثار جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الكلية خلال تواجد الطلاب باليوم الدراسى .





وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد .









وأضاف " رجب " انه يراعي تخفيض الاعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات .









كما اكد عميد الكلية ، على ان الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .









وقال الدكتور صبرى السنوسى خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك .





واضاف " صبرى " ، انه الكلية قامت بتعليق الدراسة فترة ووتعاملت مع المحاضرات اون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .









وكان الدكتور " صبرى " قد صرح بان المحاضرات ستكو متاحة اونلاين لجميع طلاب الفرق اوليست المقررات ذاتها كما سيتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين على المنصة التعليمية .





وقال الدكتور صبرى لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية .