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تعليم

لطلاب الفرقة الرابعة بآثار القاهرة .. تعرف على مقررات الميدتيرم الأونلاين

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت


أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، ان امتحان الميدتيرم لمقرر  فنون صغرى اختيارى لطلاب الفرقة الرابعة سيتم عقده اون لين وليس حضوريا .


كما نوهت كلية الاثار ، ان امتحان مقرر عمارة تقليدية لطلاب الفرقة الفرقة الرابعة بقسم الاثار الاسلامية سيكون اون لاين وليس حضوريا .

وقد كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية اثار جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الكلية خلال تواجد الطلاب باليوم الدراسى .

وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان  الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد .


وأضاف " رجب " انه  يراعي تخفيض الاعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات  ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات  .


كما اكد عميد الكلية ، على ان الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .


وقال الدكتور صبرى السنوسى خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك .

واضاف " صبرى " ، انه الكلية قامت بتعليق الدراسة فترة ووتعاملت مع المحاضرات اون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .


وكان الدكتور " صبرى " قد صرح  بان المحاضرات ستكو متاحة اونلاين  لجميع طلاب الفرق اوليست المقررات ذاتها كما سيتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين على المنصة التعليمية . 

وقال الدكتور صبرى لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية .
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