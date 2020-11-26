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رياضة

شوبير: مفاجأة في تشكيل الزمالك والأهلي بـ نهائي أبطال أفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:40 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن مفاجأة في تشكيل فريقي الأهلي والزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏شكلها كده في مفاجأة في تشكيل كل فريق".


ويلتقى غدا الجمعة النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.


ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.


يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏


ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏


وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏


وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.
شوبير: مفاجأة في تشكيل الزمالك والأهلي بـ نهائي أبطال أفريقيا
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