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أخبار البلد

"مصر أولًا.. لا للتعصب" .. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضئ سماء القاهرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
 
أضاءت الأنوار الساطعة برج القاهرة بألوان العلم المصري و عبارة "مصر أولا ...لا للتعصب " مبادرة وزارة الشاب و الرياضة والمجلس  الأعلى للإعلام  التي أطلقها الوزير أشرف صبحي  و الكاتب الصحفي كرم جبر،  و التي تدعو إلى  نبذ التعصب و إعلاء الروح الرياضية، و تقديم مصر في الصورة التي تليق بها أمام شعوب العالم المتابعة  للمباراة.

لقيت المبادرة نجاحًا جماهيريًا لم يحدث من قبل، و عقدت عشرات اللقاءات و الاجتماعات لترويج المبادرة في الجامعات و الأندية و مراكز الشباب و المواقع الجماهيرية لشرح أهداف المبادرة و اعتبارها خطة التحرك بين وزارة الشباب و المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال العام القادم.

كما تم وضع استراتيجية شبابية إعلامية تستهدف إعلاء الروح الرياضية للشباب لنبذ  التعصب الديني و السياسي والأخلاقي و نشر التسامح  والمحبة للشباب، و اتفقا علي البدء فورًا في تفعيل بنود المبادرة عقب المباراة .
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