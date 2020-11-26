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رياضة

الدوري الأوروبي .. ميلان يتعادل مع ليل الفرنسي 1 - 1 خارج أرضه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل ميلان مع مضيفه فريق ليل الفرنسي بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة، عن المجموعة الثامنة، من الدوري الأوروبي.


جاءت أهداف المباراة فى الشوط الثانى، وتقدم ميلان، عن طريق الإسباني كاستييخو، فى الدقيقة 46، بعد متابعته لتمريرة الكرواتى أنتى ريبيتش. 


ونجح جوناثان بامبا، فى إدراك هدف التعادل لفريق ليل، فى الدقيقة 65، من تسديدة قوية، سكنت على يسار دوناروما، حارس الروسونيرى. 


ويتصدر فريق ليل الفرنسي، المجموعة الثامنة، برصيد 8 نقاط، ثم ميلان، فى المركز الثانى، برصيد 7 نقاط، وسبارتا براج ثالثا، برصيد 6 نقاط، وأخيرا سيلتك، بنقطة واحدة. 



وفي سياق آخر يلتقى غدا الجمعة النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا.


ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.


يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏


ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏


وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏


وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.
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