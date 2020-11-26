انتصار السيسي: الرئيس اعتمد على نفسه في بداياته ووضع خطة لحياته

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته.





وأضافت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي": الرئيس كان حاطط هدف امامه للسفر لإحداث نقلة من الناحية العملية".





وتابعت انتصار السيسي:" سافرنا انجلترا عام 1991 وسافرنا عندما كان ملحق عسكري في السعودية ثم سافرنا إلى أمريكا وكانت هذه المراحل جميلة وناجحة في مشواره المهني، و الرئيس كان مجتهد ويذاكر بطريقة معينة".





وفي سياق متصل قالت انتصار السيسي:" شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وشعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض".





وأضافت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي":اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير".





وتابعت انتصار السيسي:" أحب المفارش والأشياء التي ترتبط بشهر رمضان المعظم واحب شراء الأطباق المميزة".





وكشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:" ارتبطنا عندما كان الرئيس السيسي في الكلية، وانا وهو قرايب".





وقالت انتصار السيسي، :" العائلة تعرف بعضها البعض، والسيسي كان معروف في العائلة أنه له طبيعة خاصة وكان شديد وله رأي مميز وإنسان جد وانا بطبيعتي هادئة".





وأضافت انتصار السيسي:" السيسي فاتح والدته برغبته في الارتباط بي وقال انه وجد فيا كل المواصفات التي يرغب فيها".





وتابعت انتصار السيسي:" أول لما كلمني محستش انه واحد جاي يحب وقال لي انتي بتذاكري كويس لأن المذاكرة دي هتقف جنبنا وبداية التعارف عليه كان هناك جدية وتشعرني انه مسؤول، وكان عايز اللي يختارها زوجة تكون قد المسؤولية ".