طرطشت ميه قتلته.. حبس 4 أشخاص لقتلهم نجار البساتين

قررت جهات التحقيق حبس 4 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل نجار بمنطقة البساتين عقب مشاجرة بينهم بسبب تناثر المياه على المجني عليه بواسطة دراجة نارية لأحد المتهمين.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل لبيان أسبابها الحقيقية.





كما كلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته واعداد تقرير كفصل بذلك.





وكان قد نجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة مقتل نجار بالبساتين ، حيث تبين أن ٤ أشخاص وراء ارتكاب الواقعة ، تم ضبطهم.





ورد اشارة لقسم شرطة البساتين من مستشفي البنك الأهلي باستقبالها نجار ٥٩ سنة ومقيم ـ دائرة القسم توفى دون إصابات ظاهرية .





بالانتقال والفحص تم التقابل مع مهندس معماري ٦٠ سنة ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، والذي قرر بأنه حال تواجده صحبة المتوفي لإنهاء أعمال تشطيبات احدي العقارات الكائنة بمنطقة المعراج السفلي دائرة القسم .





وأثناء سير قائد دراجة بخارية أعلي بركة مياه تناثرت المياه على ملابسه والمجني عليه فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفي استعان خلالها قائد الدراجة بذويه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه مما أدي إلي سقوطه أرضا ووفاته .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ أشخاص وهم : سن 24 حارس عقار ومقيم المعراج السفلي دائرة القسم " قائد الدراجة البخارية " و سن 22 عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول "، و سن 29 عامل ومقيم بذات العنوان و سن 19 عامل ومقيم بذات العنوان ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم .





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.



