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تعليم

الأحد .. المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات بآداب عين شمس

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
الدكتور مصطفي مرتضي
الدكتور مصطفي مرتضي
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حسام الفقي
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس المعرض الخيرى السنوى للملابس والمستلزمات وذلك يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري الساعة ١١ صباحا بساحة الكلية.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية : إن إقامة المعرض تأتي في إطار الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الكلية للطلبة والعاملين من خلال توفير الملابس والمستلزمات بأسعار رمزية على أن يتم توريد العائد لصالح جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالكلية فى إطار الدور الاجتماعى للكلية فى خدمة مجتمع الطلاب والعمال والموظفين بما يحفز على التكافل فيما بينهم.

وأشارت الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن المعرض يقام بالتعاون مع نادي ليونز وجمعية سيدات دريم تحقيقا للدور المجتمعي للكلية في التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وفي إطار تكامل الجهود الاجتماعية والتطوعية لتوفير متطلبات الطلاب والعاملين
ومن المقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء المعرض.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور مصطفي مرتضى عميد الكلية وإشراف الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واجتمعت اللجنة التنفيذية المسئولة عن تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال، برئاسة ا. د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك بحضور الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ، الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

كما حضر الاجتماع مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وعلاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد، م. أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة، م. مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير، محمد يوسف المدير التنفيذي، بالإضافة إلى رشاعبد الهادي رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.

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