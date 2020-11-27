حبس جزار و5 من أصدقائه لاختطافهم آخر لخلافات مالية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس جزار و5 من أصدقائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف جزار آخر بسبب خلافات مالية مع المتهم الأول.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن أسباب ارتكابها والوصل لحقيقتها.





وكان قد استعان جزار بـ 5 آخرين لخطف جزار آخر بسبب خلافات مالية بينهما، حيث نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات الواقعة وإعادة الجزار المختطف وضبط مرتكبى الواقعة.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الخليفة من كلٍ من (سائق، جزار - مقيمان بمحافظة المنوفية) قررا بأنهما حال سيرهما بسيارة "نقل" محمل عليها كمية من اللحوم قيادة (جزار - مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية) استوقفهم 4 أشخاص" أدلوا بأوصافهم التقريبية" يستقلون سيارة لم يتمكنا من التقاط أرقامها، وقاموا باختطاف الأخير واستولوا على كمية من اللحوم من داخل السيارة.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وتاجر لحوم - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وقرر بأنه نظرًا لسابقة عمل المجنى عليه بصحبته وقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، مما أثار حفيظته فعقد العزم على ارتكاب الواقعة أمكن ضبط المتهمين وبصحبتهم المجنى عليه داخل مقهى محل عمل أحدهم.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسى، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية"، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة "ملك أحدهم" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة حال سيرها بالطريق الدائري باتجاه القاهرة الجديدة.





بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من كلٍ من (مصمم إعلانات، وطالبة "خطيبته")، أنهما حال سيرهما بالسيارة ملك الأول حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها الثانية بالبكاء والصياح، وأثناء ذلك شاهدهما أحد قائدي السيارات فقام بتصويرهما باستخدام هاتفه المحمول، ونشر المقطع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليه بخطف فتاة "على غير الحقيقة"، ونفت الثانية ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.