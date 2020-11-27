الفرصة الأخيرة لرد البحث العلمي على الاستفسارات الخاصة بجائحة كورونا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية وهيئة الشراكة بين الأكاديميات InterAcademy Partnership عن قيام الهيئة بإطلاق موقع الكتروني لتلقى الاستفسارات الخاصة حول جائحة كورونا وما يتعلق بها، حيث سيقوم بالرد على هذه الاستفسارات فريق الخبراء الذى شكلته الهيئة والذى يضم علماء من بلدان مختلفة ولديهم خبرة متنوعة في مجالات مختلفة.





وسيقوم الفريق بالرد على الاستفسارات والمساعدة على معالجة القضايا الناشئة بسبب الوباء العالمي فيما يتعلق بعلم الأوبئة وعلم الفيروسات او الصحة العامة او العلوم الاجتماعية او تحليلات البيانات وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن هذا الفريق يضم علماء مصريين سبق أن رشحتهم الأكاديمية.





لطرح الاستفسارات حول COVID-19 يرجى زيارة الرابط التالى









علما بأن الرابط مفتوح حتى 30 نوفمبر 2020









بينما فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME تعلن الأكاديمية عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة عالم لخط الإشعاع الثانى بداية من شهر أبريل 2021بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات).





من مهام الوظيفة:

- المساهمة فى مساعدة المستخدم فى أنشطة البحث الداخلية.





- توفير دعم يومى عالى الجودة للمستخدمين الخارجيين من خلال توجيه المستخدمين فى إعداد و تأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية والمرحلة التحليلية





التعاون من أجل تطوير المحطة التحليلية.





- بناء برنامج بحث خاص بالمرشح.





- المشاركة فى تقديم مقترحات لوكالات التمويل المناسبة وإنشاء تعاون بحثى جديد.





لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط













وفي سياق التعاون الأكاديمية مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME تعلن الأكاديمية عن طلب المركز تعيين أحد المتخصصين لوظيفة فنى إشعاع بداية من شهر أبريل 2021بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات).

من مهام الوظيفة:





- دعم العلماء والفرق الفنية المرتبطة بخطوط الأشعة الخاصة بسيزامى اثناء صيانة تشغيلات خط الإشعاع.





- تجميع وإختبار وصيانة الأجهزة العلمية والعمل مع علماء ومهندسي الإشعاع فى تصميم وتركيب معدات خط الإشعاع الجديد .





- مساعدة العلماء على خط الأشعة وتصنيع قطع صغيرة من المعدات مثل حاملى العينات وإعداد العينات للقياسات.





- الكشف عن الأخطاء وإصلاحها وإصلاح إذا لزم الأمر.





- المساعدة فى تصميم أدوات جديدة والمساعدة الفنية لتشغيل خط الإشعاع





- دعم وتصميم وإنتاج معدات جديدة.



