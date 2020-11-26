أستاذ كبد وأمراض معدية: إذا التزم 80% من المصريين بالكمامة سينتهي كورونا

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب القصر العيني، إنه كان من المتوقع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء.

أضاف عمر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خالد العوامي عبر قناة "الحدث اليوم"، أن حديث الرئيس السيسي عن كورونا وكلمته "اللقاح هو الوعي" هي الحل بالتأكيد، مبينا: "سنقضي هذا الشتاء بدون أي تطعيمات لأنه لن تتوفر قبل الربع الثاني من سنة 2021".

وأوضح أن الوعي هو الذي سيمنع انتشار فيروس كورونا قدر المستطاع وأهم شئ في الوقاية هو التباعد الاجتماعي بجانب ارتداء الكمامة، متابعا: "هناك دراسة أثبتت أن 80% من الشعب إذا التزموا بارتداء الكمامة في دولة ما أو مكان ما، سينتهي انتشار الفيروس من المجتمع تماما، حتى تتوفر التطعيمات الآمنة ووقتها سنقضي علي الفيروس بنسبة نهائية في العالم كله".

وفيما يتعلق بالتطعيمات، أكد بالقول: "تطعيم كورونا يأخذ مدة طويلة لاختباره، وبعد إنتاج التطعيم يجب أن يكون هناك مدة زمنية لاختباره، ولإثبات كفاءة التطعيم وإثبات أمان التطعيم وهذا الوقت لا يمكن اختصاره، لأن درجة الأمان لكي تظهر تحتاج الكثير من الوقت، مؤكدا أن الدولة وفرت عدد ضخم من مصل الأنفلونزا للمواطنين، ومن الممكن أن ينتج عنه بعض الأعراض الجانبية البسيطة، ولكن أخذه مهم في هذا الشتاء للصغار والكبار في إطار الوقاية من كورونا.

واختتم بقوله "أنا متفائل لأن مصر مقارنة بالدول الأوروبية نجد أن أعراضنا أقل بكثير من المتوقع.. وأن من أسباب هذا التفاؤل أنه وفقا للدراسات العلمية، أن من تطعم بمصل الدرن في الصغر أقل عرضة بكثير من الإصابة بفيروس كورونا".

منذ بداية الجائحة والإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد فى الصين فى ديسمبر 2019، تم تشكيل فريق عمل برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أحمد على- أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، وعكف هذا الفريق على أبحاثه لإنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد. حيث تم اجتياز المراحل الأولية للتعرف على نوعية الفيروس والتتابع الجينى له من عزلات مصرية".



