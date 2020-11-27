تربية عين شمس تنظم زيارة لمراكز الابتكار والاستكشاف العلمي للدارسين ببرنامج STESSA

نظمت كلية التربية بجامعة عين شمس اليوم الخميس زيارة علمية للطلاب الدارسين بالبرنامج إلى مركز تنمية الابتكار بكلية الهندسة جامعة عين شمس والمركز العام لاستكشاف العلوم التابع لوزارة التربية والتعليم بر عاية الدكتور ماجد ابو العنين عميد كلية التربية جامعة عين شمس الدكتور أسعد عبد الخالق- وكيل الكلية للدراسات العليا.

بإشراف الدكتور علي البحرواي الاستاذ بكلية الهندسة، الدكتور محسن حامد فراج - رئيس قسم المناهج بكلية التربية وقد تابع الدارسين باهتمام المشروعات العلمية بالمركزين، ومناقشة الخبراء في الأفكار والابتكارات التي يخططون لانجازها في البرنامج.

وياتي ذلك في إطار مشروع STESSA وضمن مقرر المشروعات التكاملية التطبيقية Capstone في برنامج دبلوم اعداد معلمي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وياتي ذلك في إطار مشروع STESSA وضمن مقرر المشروعات التكاملية التطبيقية Capstone في برنامج دبلوم اعداد معلمي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بإشراف الدكتور علي البحرواي الاستاذ بكلية الهندسة، الدكتور محسن حامد فراج - رئيس قسم المناهج بكلية التربية وقد تابع الدارسين باهتمام المشروعات العلمية بالمركزين، ومناقشة الخبراء في الأفكار والابتكارات التي يخططون لانجازها في البرنامج.

استضافت جامعة عين شمس للمرة الأولى لجنة ترقية جراحة العظام لدرجة "أستاذ - أستاذ مساعد " والمشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى , الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وذلك لترقية ستة أطباء عظام .





أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أن اللجنة تضم أكبر أساتذة جراحة العظام فى مصر ويتم اختيارها على أسس علمية دقيقة مشيرا إلي أن دور اللجنة لا يقتصر فقط علي ترقية أعضاء هيئة التدريس ولكن لكي تضع أيضا المعايير السليمة للبحث العلمي وضبطها ليكون البحث تطبيقي بالفعل ويصبح له تأثير على المجتمع .





وأعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن فخره باستضافة جامعة عين شمس لاجتماع لجنة ترقية جراحى العظام مؤكدا ان اختيار الجامعة لاستضافة الاجتماع خير دليل على القيمة الكبير لها في الأوساط العلمية كما يعتبر استكمالا للدور الرائد لها فى تطوير البحث العلمي .



