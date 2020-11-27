تامر أمين يغير موعد برنامجه بداية من الاثنين





ولفت إلى أن هذا التغيير ليس له علاقة بلقاء الأهلى والزمالك، مؤكدًا "دى خطة البرامج الجديدة".





و قال الإعلامي تامر أمين، إن لقاء الأهلي والزمالك غدًا، فى نهائي دوري أبطال افريقيا، سيكون لقاء مميزا وهادئا ، وعلى الجميع عدم الشحن والإثارة وعمل المشكلات.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن لقاء الغد يعتبر بطولة يتيمة، من الممكن أن تجعل الزمالك صاحب الـ 6 بطولات، أو الأهلي يصبح الـ 9 بطولات.





ولفت إلى أن لقاء الغد ليس نهاية القرن، ونهاية الكون كما يقول بعض الأشخاص، ولكنها مباراة عادية ستتكرر كثيرًا.





وأشار إلى أن الجميع عليهم أن يناموا مبكرًا والاستمتاع بمشاهدة مباراة الغد.





ويترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة المصيرية بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " .

و يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضية بجوده فائقة sd، من خلال الترددات التالية :

التردد الأرضى : ديجيتال. التردد : UHF 32. أو يمكن الضبط كالتالى :

التردد الأرضى : الانالوج. التردد : UHF 9.

وهنا طريقة لتحويل الدش إلى إريال أرضي دون الحاجة لشرائه، عن طريق شراء محول وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال.



وتتراوح أسعار المحول الذى يقوم بتحويل الدش العادى إلى إريال من 5 جنيهات لـ10 جنيهات.



وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏شكلها كده في مفاجأة في تشكيل كل فريق".



ويلتقى غدا الجمعة النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.



ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.



يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏



ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏



وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة. كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن مفاجأة في تشكيل فريقي الأهلي والزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.





قال الإعلامي تامر أمين، إنه بداية من يوم الاثنين المقبل سيكون موعد برنامجه من الـ 8 مساء، بدلا من الـ 9، موضحًا أن ذلك سيكون خلال موعد برنامجه، وبرنامج الإعلامي محمد الباز.