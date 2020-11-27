رئيس متعهدي مدينة نصر: ديليفري لرفع القمامة وخطة للقضاء على النباشين.. فيديو وصور

قال جمعه محمد عبد المنعم رئيس رابطة متعهدي جمع القمامة في مدينة نصر إن اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ولاه مسئولية القضاء علي النباشين الذين يقومون بجمع القمامة من داخل البيوت ويسيئون للمتعهدين بما يفعلوه من مشهد مسيء للشارع القاهري حيث يقومون بنبش القمامة وترك المتبقي في الشارع متناثرا.





وأضاف لـ صدى البلد: "حاليا نقوم بالإبلاغ عن أي نباش وتسليمه للأجهزة المعنية كما يتم تسليم سيارته إلي الجهة المسؤولة ووضع مبلغ ١٥ ألف جنيه للإفراج عن السيارة ، موضحا أن العمل أصبح خلال ٢٤ ساعة وأن مواطني مدينة نصر لاحظوا الفارق في مستوى النظافة ".





وأوضح جمعه محمد أنه قام بشراء سيارات مكابس ولودرين لحمل القمامة ونقلها كمساعدة لفرع الهيئة وأنه خطط لوضع سيارات ديليفري لأخد القمامة في أي وقت خلال اليوم ونقلها.





وأشار إلى أنه يوجد مقرين في عباس العقاد والمقطم ويوجد رقم للشكاوي يمكن من خلاله الإبلاغ عن أي مشكلة، مؤكدا أنه في البداية كان يوجد ٥٨ متعهدا وتم تصفيتهم إلي ٣٨ متعهدا من أحسن وأكفأ المتعهدين من أجل السيطرة على المنظومة في مناطقهم ومنع النباشين.





وأكد أن اللواء إيهاب ينظم اجتماعا مع المتعهدين مرة كل أسبوع كما أن المتعهدين ينظمون اجتماعا بينهم لمناقشة مشاكلهم ثم عرضها والإبلاغ عن المتعهد الذي تكثر الشكاوي ضده.





وذكر أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للعمال من كمامات وجوانتيات توزعها عليهم بشكل يومي للحفاظ عليهم.





ووجه رئيس المتعهدين رسالة لسكان مدينة نصر بعدم إلقاء قمامة في الشارع للحفاظ على المظهر العام والالتزام بإعطاء القمامة للعمال المسؤولين عن ذلك.





ووجه الشكر للرئيس السيسي بشأن الطرق لأنها وفرت الكثير من الوقت في نقل القمامة من مدينه نصر للمقالب العمومية كما شكر المحافظ اللواء خالد عبد العال علي تعاونه لحل مشاكل المتعاهدين ومتابعة كل الأعمال.









وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واصل اليوم، جولاته بعدد من أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الانتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.