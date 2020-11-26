ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات صارمة على تركيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:47 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
Advertisements
قسم الخارجي
دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، المجلس الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على تركيا. 

وأدان البرلمان، أنشطة تركيا في فاروشا القبرصة، والتعدي على الأراضي القبرصية، مؤكدا أن أنشطة تركيا العسكرية تعديد قبرص واليونان، أعضاء الاتحاد. 

وصوت النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، على قرار إدانة تركيا بالأغلبية المطلقة؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل.


ويأتي ذلك على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.


وكشف مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الأربعاء، أن مجموعة من النواب فى البرلمان الأوروبى، قد قدموا مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير، معربين عن إدانتهم لنشاطات أنقرة غير الشرعية فى فاروشا القبرصية.


ويحث مشروع القرار على استئناف مفاوضات توحيد قبرص برعاية أممية، كما يرفض محاولات أنقرة تقسيم جزيرة قبرص.


وأعرب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أمله بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية المقررة في 10 ديسمبر.


وأكد بوريل أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر.


واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بانتهاج سياسة "ازدواجية".


ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، دعا أردوغان، خلال كلمة له ألقاها اليوم، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا أنه إذا تخلى عن سياسته الازدواجية فسيتحقق السلام.


وادعى الرئيس التركي أن أنقرة دائما ما تسعى إلى حل يضع حدا للعنصرية وكراهية الإسلام والمسلمين، مشيرا إلى أن ازدواجية المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تعمق الأزمة.


في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، أن العقوبات على تركيا ستظل مطروحة على الطاولة؛ مشيرا إلى أن مواصلة أنقرة نشر التوتر في المنطقة هو ما يعرضها للعقوبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تجديد نافتكس.. قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا فورا

بسبب مدينة الأشباح.. تركيا تدخل في نزاع جديد مع قبرص واليونان

الاتحاد الأوروبي يطالب نظام أردوغان بالانسحاب فورًا من فاروشا بقبرص

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتراجع عن تحركاتها في فاروشا القبرصية

العقوبات لا مفر منها.. قبرص واليونان تتحدان لمواجهة تركيا

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين

ترشيحاتنا

ميدو جابر ليس الأول| لاعبون اختفوا وأحدهم لم يعثر عليه حتى الآن

متى تصلي الجمعة ظهرًا؟ 4 ركعات بدلا من اثنتين

ميدان الجيش.. انتصار السيسي تتحدث لأول مرة عن نشأتها | فيديو

تلقي 150 جلدة .. انهيار شاب إندونيسي بعد عقابه على جريمة اغتصاب

بعد توقيع عقوبات على 9 لاعبين| إنذار على يد محضر ضد عمرو الجنايني

قرار نهائي بشأن حضور الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند إضافة صودا الخبز إلى القهوة؟

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن نوع من الزيوت لـ علاج تساقط الشعر

علماء ألمان يكشفون عن أفضل دواء للإنفلونزا