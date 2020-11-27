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عكاشة: مصر قدمت العديد من المبادرات الإنسانية لإفريقيا خلال هذا العام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال العقيد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تبنت استراتيجية جديدة مع أفريقيا منذ 2014، لتعزيز العلاقات المشتركة مع الاشقاء في القارة السمراء.

وأوضح عكاشة خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن مصر اتخذت العديد من المسارات في سبيل تعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة السمراء، حيث عقدت العديد من الشركات، وتتبنى اليوم مبادرة لها طابع إنساني وخاص وهى مبادرة :"الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس كورونا".

وأكد أن مصر خلال هذا العام تمكنت من التواجد بقوة فى افريقيا بالعديد من المساعدات الإنسانية".

وكان الدكتور محمد البرعي، أمس المدير التنفيذي لـ مبادرة علاج مليون أفريقي، إنه تم الانتهاء من مسح حوالى 38 ألف مواطن أفريقي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ فيروس سي، مشيرا إلى أن جنوب السودان وتشاد وإريتريا يعتبرون أول ثلاث دول بدأت بها المبادرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم فحص أكثر من 11 ألف و900 مواطن من جنوب السودان وتشاد حوالى 16 ألف مواطن وإيريكا حوالى 10 آلاف مواطن.

وتابع أن عدد الدول المستهدفة ضمن المبادرة 17 دولة إفريقية، معظمها فى دول حوض النيل، نظرا للبعد الاستراتيجي بينها وبين مصر، لافتا إلى أنه تم إرسال أكثر من وفد لمتابعة تطبيق المبادرة.

وأكد أن الوفد المصري يتكون من أطباء وأطباء المعامل لتدريب الزملاء في تلك الدول على إجراء المسح لفيروس سي وتطبيق بروتوكول العلاج المصري في تلك البلد، ثم يعود الفريق مرى أخرى.

ونوّه إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية أشارت الى استهداف دول حوض النيل لبدء فعاليات المبادرة، مؤكدًا وجود مطالبات من 17 دولة أخرى كانت ضمن اجتماع شهر يوليو الماضي لمناقشة تفاصيل المبادرة ، هناك استهداف دول حوض النيل بالإضافة الي دول إفريقية أخرى.

وأشار إلى أن هناك فريق للمبادرة موجودين في جنوب السودان حاليا، حيث أنها تعتبر الزيارة رقم 4 للدولة، متابعا أنه يتم طلب التدريب على علاج أمراض أخرى غير فيروس سي، ومنها الموجات فوق الصوتية وبروتوكول علاج فيروس سي.
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