ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قفزة كبيرة.. الوفيات تتخطى حاجز الـ 50 ألف حالة فى أفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:54 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,106,931 إصابة بـ   فيروس كورونا المستجد من بينهم  50,628 حالة وفاة وتعافى 1,781,744 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان خبير منظمة الصحة العالمية فرانك كونينجز، رجح أن فيروس كورونا انتقل إلى البشر من حيوان تكيف معه.

وأشار خبير منظمة الصحة العالمية، إلى أن "نظرية أن الإصابة بفيروس (سارس2) انتقلت مباشرة من الخفافيش غير مرجحة"، لافتًا إلى أن "الكشف عن نسخة من فيروس كورونا لم تتكيف مع جسم الإنسان سيساعد على فهم التغيرات المهمة للعدوى، بالإضافة إلى أن ذلك سيساهم في اكتشاف الأدوية واللقاحات الأكثر فعالية".

وأوضح كونينجز أن "الحيوانات قد تحتاج للقاح في المستقبل حيث ثبت أن بعض الحيوانات الأليفة وخاصة القطط والكلاب، معرضة للإصابة بالعدوى، لكنها لا تستطيع نقل الفيروس بسهولة إلى البشر".

فيما رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة ل فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفريقيا تسجل 1,450,048 إصابة بـ فيروس كورونا

أفريقيا تقترب من 1.5 مليون إصابة بـ فيروس كورونا

في يومها العالمي .. معلومات تجهلها عن الحيوانات.. وهذه الأمراض تنتقل من الكلاب إلى الأشخاص

أفريقيا تسجل 1.537.669 إصابة بـ فيروس كورونا

بعد إصابة الفئران والكلاب.. كيف تحمي الحيوان الأليف من عدوى كورونا؟

فيروس كورونا يفترس أفريقيا.. الإصابات تتخطى 1.8 مليون حالة

ترشيحاتنا

عائد من إصابة كورونا.. من هو مصطفى غربال حكم نهائي إفريقيا بين الأهلى والزمالك

الأرصاد: السبت آخر أيام الطقس السيئ.. والتغيرات المناخية تساعد في تعمير الصحراء

ميدان الجيش.. انتصار السيسي تتحدث لأول مرة عن نشأتها | فيديو

انتصار السيسي تكشف رد فعل الرئيس يوم زفاف ابنته وعلاقته بأحفاده.. فيديو

تعرف على سبب حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة

خاص.. كارتيرون: لاعبو الأهلي والزمالك يعانون من ضغوط جماهيرية.. ولا أتمنى فوز أحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند إضافة صودا الخبز إلى القهوة؟

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن نوع من الزيوت لـ علاج تساقط الشعر

علماء ألمان يكشفون عن أفضل دواء للإنفلونزا