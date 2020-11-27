تامر أمين يحلم بـ مروان محسن قبل لقاء الأهلي والزمالك.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه حلم أمس بـ لقاء الأهلى والزمالك، موضحا "المباراة كانت تعادل حتى الدقية 82 وبعد ذلك جاءت ضرب جزاء لـ الأهلي".





وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن مروان محسن هو من قام بلعب ضرب الجزاء، وبعد ذلك قطعت الكهرباء، وسمع تشجيع كبير من جمهور لكن لم يعلم هل التشجيع كان لـ الهدف أو من ضياع ضربة الجزاء".





ولفت إلى أنه حتى الآن لا يعرف نهاية لـ الحلم، وينتظر اليوم.



