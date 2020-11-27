تامر أمين يحلم بـ مروان محسن قبل لقاء الأهلي والزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن مفاجأة في تشكيل فريقي الأهلي والزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شكلها كده في مفاجأة في تشكيل كل فريق".
ويلتقى غدا الجمعة النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي.
ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«VAR»، وحكمًا رابعًا الزامبي جاني سيكازوي.
وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف». ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.