أخبار التوك شو: انتصار السيسي تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس..أحمد مجدي: حصول أبو العينين على جائزة فخر العرب تكريم لمصر.. مصطفى بكري يوضح تفاصيل إنتاج لقاح مصري ضد كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها الآتي:







كشفت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفاصيل جديدة ولأول مرة عن علاقتها بالرئيس السيسي.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم، إنه: "نحن أقارب ووالدته تعتبر خالتي، والعائلة متعارفة، وكان معروفا في العائلة كلها أنه لديه طبيعة خاصة وأنه شخص شديد، ومميز، وإنسان جاد".









قالت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك العديد من المسلسلات الدرامية الجميلة وافلام مميزة، تحرص على متابعة الأعمال الفنية والبرامج الهادفة التي تعطي طاقة إيجابية.

وأضافت السيدة ا نتصار السيسي خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC» أن هناك أعمالا فنية رائعة تفيد الإنسان لذلك تحب متابعتها منها «ليالي الحلمية» وهذه التى أثرت في كل عائلة مصرية.









قال الإعلامي أحمد مجدي إن المنطقة العربية تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن تكريم أي شخصية مصرية بمثابة تكريم لمصر.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج اخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه تم منح النائب محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي ورئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي جائزة في دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، وجائزة فخر العرب 2020 في مجال الاقتصاد.









أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه من المتوقع أن يتم إنتاج لقاح ضد كورونا أمل لمصر مؤكدا أن العلماء بالمركز القومي للبحوث قاموا بإجراء العديد من التجارب والإعلان عن أول لقاح مصري لعلاج المرض.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن اللقاح اقترب من النتائج النهائية بعد الانتهاء من المراحل الأولية مشيرا إلى أن العلماء سيقدمون هدية لمصر والعالم.ة.



نصح الدكتور حسام مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بضرورة الحذر واتخاذ الاجراءات الوقائية دون الخوف أو الهلع من زيادة أعداد المصابين، مقرا بأن هناك زيادة في أعداد المصابين وستزداد الأعداد مع دخول فصل الشتاء لأنه فصل الفيروسات.

ورد الدكتور حسام مسعود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، عن امكانية تخطى الأعداد الـ1500 حالة كما وصلنا في المرحلة الأولى قائلا: "زيادة الاعداد له علاقة بالوعي المجتمعي، ولو الوعي المجتمعي موجود عمرنا ما هنوصل لتخطي الالف".







كشف الدكتور محمود شاهين، مدير هيئة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، اليوم الثالث والأخير في الأجواء المتقلبة بالنسبة للطقس في مصر.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خالد العوامي عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه اعتبارا من فجر السبت ستقل فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وسيبدأ الطقس في الهدوء والاستقرار، متابعا: "نفسر في هيئة الأرصاد الجوية حالة الجو المتقلبة بأنها حالة طبيعية يتأثر بها العالم أجمعه خاصة فصل الخريف، وأن النصف الثاني من فصل الخريف هو الوقت الذي تشهد به مصر انخفاضا شديدا في درجات الحرارة وغزارة المطر وتقلبا مستمرا للطقس".







