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محافظات

سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية... شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية... شاهد
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أحمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من مساء اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.

وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، بعد سقوط سيول من الأمطار تزيد عن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة المكنسة التي ضربت المحافظة بداية هذا الشهر، وتستمر لنهايته، وتصل حدتها في الايام الاخيرة من الشهر.

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ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وأصدر اللواء محمد الشريف قرارًا بتعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب". 

كما قرّر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة اليوم، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 ويتمثل القرار فى المديريات  الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري. 

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات. ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين. 

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم. 

وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

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