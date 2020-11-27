سيدة مصر الأولى .. انتصار السيسي تكشف علاقتها بحماتها

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انتصار_السيسي، وذلك عقب لقائها الخاص مع صاحبة السعادة اسعاد يونس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

كشفت السيدة انتصار السيسي، عن تفاصيل نشأتها، عن أسرار علاقتها بالسيدة والدة الرئيس، مؤكدة أنها كانت" خالتها"في الحقيقة، وسيدة عطوف تحنو على جميع أفراد عائلتها وأسرتها الصغيرة.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال لقائها على شاشة dmc، مع الإعلامية إسعاد يونس، إن الرئيس السيسي منذ ارتباطها به شخصية مهذبة، وحانية على الجميع، لافتة إلى أن علاقتها به أسرية منذ ما قبل الارتباط بوصفه ابن خالتها، إلى أن ارتبطا رسميًا، أثناء دراسته في الكلية الحربية.

وذكرت أنها في بداية زواجها تولى الرئيس السيسي تعليمها بعض أسرار الطبخ، حيث لم تكن على دراية كاملة بها.

وقالت إن أسرة زوجها كانت تقيم في منطقة الجمالية بالقاهرة، وهي الأخرى نشأت في منطقة شعبية.

ولفتت السيدة انتصار السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.

ونوهت أن الرئيس عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع احفاده، والجميع يشعر بالفرح، مؤكدة أن معظم الأحفاد بنات والرئيس يحبهن كثيرًا، والسيسي يعيش فى البيت حياة طبيعية، ولم يتغير".