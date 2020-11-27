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مرأة

سيدة مصر الأولى .. انتصار السيسي تكشف علاقتها بحماتها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انتصار_السيسي، وذلك عقب لقائها الخاص مع صاحبة السعادة اسعاد يونس. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

كشفت السيدة انتصار السيسي، عن تفاصيل نشأتها، عن أسرار علاقتها بالسيدة والدة الرئيس، مؤكدة أنها كانت" خالتها"في الحقيقة، وسيدة عطوف تحنو على جميع أفراد عائلتها وأسرتها الصغيرة.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال لقائها على شاشة dmc، مع الإعلامية إسعاد يونس، إن الرئيس السيسي منذ ارتباطها به شخصية مهذبة، وحانية على الجميع، لافتة إلى أن علاقتها به أسرية منذ ما قبل الارتباط بوصفه ابن خالتها، إلى أن ارتبطا رسميًا، أثناء دراسته في الكلية الحربية.

وذكرت أنها في بداية زواجها تولى الرئيس السيسي تعليمها بعض أسرار الطبخ، حيث لم تكن على دراية كاملة بها.

وقالت إن أسرة زوجها كانت تقيم في منطقة الجمالية بالقاهرة، وهي الأخرى نشأت في منطقة شعبية.

ولفتت السيدة انتصار السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.  

ونوهت أن الرئيس عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع احفاده، والجميع يشعر بالفرح، مؤكدة أن معظم الأحفاد بنات والرئيس يحبهن كثيرًا، والسيسي يعيش فى البيت حياة طبيعية، ولم يتغير". 

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته.

كما كشفت طريقة تعامل السيسي مع أبنائه وأحفاده، وفيما يلي أبرز تصريحاتها في الحوار: 


حياتي اتغيرت بعد مقابلة السيسي وهناك صلة قرابة بيننا.

تزوجنا بعد تخرجي من كلية التجارة وكان يدفعني للنجاح.

لازلت أرتدي دبلة خطوبتي منه حتى الآن ولم أغيرها. 

الرئيس ميعرفش شهر العسل ونزل الشغل بعد ثالث يوم من الزفاف.

الرئيس دعمني في الأعمال المنزلية ويحب الطواجن والخضار والسلطة.

الرئيس يعيش حياة طبيعية في البيت.

الرئيس حازم وحنين مع أولاده داخل الأسرة ويحب العمل دائما .

الرئيس أهم حاجة عنده يشوف الناس مبسوطة.

الرئيس كان يحلم بتوفير مساكن للمواطنين وحققها والقادم أفضل.

الرئيس له طقوس رياضية كل صباح يحرص على تأديتها. 

أمارس رياضة المشي مع الرئيس بعد الفجر.

الرئيس يذكرني دائما بنعم الله ليخفف عني الأعباء.

شعرت بأحساس غريب لا يتكرر عندما رأت حفيدتي الأولى.

الرئيس السيسي يتأثر بالمواقف الإنسانية ويتابع حياة المصريين بنفسه.
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