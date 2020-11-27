ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك: حضور 250 شخصا للقاء القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد العقيد محمود القاضي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل".

وتابع: "بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء".

وأتم: "الحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخصا سيحضرون المباراة اليوم شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين".

وتابع القاضي: هناك إجراءات احترازية مشددة بشأن فحص الحضور من حيث الإصابة بفيروس كورونا.

وأكمل: سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد".

واختتم: "إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التأجيل وارد.. كورونا يحدد مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

بسبب كورونا| وفاة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

عقب أنباء الانفصال.. حقيقة "تلقيح" عمرو دياب على دينا الشربيني

تعرف على سبب حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة

متى تصلي الجمعة ظهرًا؟ 4 ركعات بدلا من اثنتين

هدية لمصر والعالم.. مصطفى بكري يوضح تفاصيل إنتاج لقاح مصري ضد كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند إضافة صودا الخبز إلى القهوة؟

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن نوع من الزيوت لـ علاج تساقط الشعر

علماء ألمان يكشفون عن أفضل دواء للإنفلونزا