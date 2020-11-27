بسبب ظلم ورعونة أردوغان .. مئات الأشخاص بالسجن.. وتركيا في مرمى العقوبات

حكم القضاء التركي على مئات الأشخاص بالسجن مدى الحياة، الخميس، في محاكمة مرتبطة بمحاولة انقلاب عام 2016.









وتمت محاكمة ما مجموعه 475 متهمًا في القضية البارزة التي ركزت على الأحداث في قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة ، والتي قال المدعي العام إنها كانت مركز القيادة الرئيسي لمؤامرة الانقلاب.









وتلقى معظم المتهمين حكمًا واحدًا على الأقل مدى الحياة. حُكم على 19 شخصًا بالسجن المؤبد 79 تهمة دون عفو ​​مشروط بعد إدانتهم بتهم محاولة قلب النظام الدستوري واغتيال الرئيس والقتل ، بحسب وكالة أنباء الأناضول.









وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن سبعين شخصا برئوا.









وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول على تويتر بعد أن أعلنت المحكمة الأحكام "القضاء التركي يواصل محاسبة الخونة".









وأضاف "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن العدالة ستتحقق وأن القانون والديمقراطية سينتصران".









وقُتل أكثر من 250 شخصًا في محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ، العديد منهم من المدنيين. تدحرجت الدبابات في شوارع اسطنبول وأنقرة ، أكبر مدينتين في البلاد. أغلق الجنود جسر البوسفور الشهير في اسطنبول ، بينما ضربت القنابل مبنى البرلمان في أنقرة ، عاصمة البلاد.









وبحسب لائحة الاتهام ، صدرت أوامر بتفجير المباني الحكومية بما في ذلك مبنى البرلمان واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان من قاعدة أكينجي الجوية.









وكان وزير الدفاع التركي الحالي ، رئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار ، قد احتُجز كرهينة في القاعدة خلال محاولة الانقلاب.









واتهم أردوغان فتح الله جولن، وهو رجل دين مسلم يعيش في الولايات المتحدة ، بأنه العقل المدبر للأحداث. ونفى جولن بشدة هذه الاتهامات.









تركيا تدين نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب

كان جولن حليفًا وثيقًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ، حيث ساعد أتباعه في تعيين الموظفين في الرتب البيروقراطية ، لكن الشراكة أصبحت عدائية في عام 2013.









ومنذ محاولة الانقلاب ، قامت الحكومة بقمع أتباع رجل الدين.









وقالت وزارة الداخلية التركية أن نحو 100 ألف اعتقلوا وطرد 150 ألفا من الوظائف الحكومية بما في ذلك الجيش في أعقاب محاولة الانقلاب. وقد عقدت المحاكم التركية بالفعل عدة محاكمات جماعية بشأن المؤامرة المزعومة.









وشكلت محاولة الإطاحة والقمع الذي تبعته الحكومة ضد وسائل الإعلام والمعارضة السياسية والأكاديميين وقوات الأمن قوة خلافية في البلاد.









عقوبات ضد تركيا بسبب رعونة أردوغان

وفي سياق اخر، اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس قرارًا يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا لإعادة فتح جزئي لمنطقة فاروشا الساحلية التي كانت محاطة بسياج سابقًا في جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية.