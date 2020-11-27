بسبب ظلم ورعونة أردوغان .. مئات الأشخاص بالسجن.. وتركيا في مرمى العقوبات

حكم القضاء التركي على مئات الأشخاص بالسجن مدى الحياة، الخميس، في محاكمة مرتبطة بمحاولة انقلاب عام 2016.
وتمت محاكمة ما مجموعه 475 متهمًا في القضية البارزة التي ركزت على الأحداث في قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة ، والتي قال المدعي العام إنها كانت مركز القيادة الرئيسي لمؤامرة الانقلاب.
وتلقى معظم المتهمين حكمًا واحدًا على الأقل مدى الحياة. حُكم على 19 شخصًا بالسجن المؤبد 79 تهمة دون عفو مشروط بعد إدانتهم بتهم محاولة قلب النظام الدستوري واغتيال الرئيس والقتل ، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن سبعين شخصا برئوا.
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول على تويتر بعد أن أعلنت المحكمة الأحكام "القضاء التركي يواصل محاسبة الخونة".
وأضاف "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن العدالة ستتحقق وأن القانون والديمقراطية سينتصران".
وقُتل أكثر من 250 شخصًا في محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ، العديد منهم من المدنيين. تدحرجت الدبابات في شوارع اسطنبول وأنقرة ، أكبر مدينتين في البلاد. أغلق الجنود جسر البوسفور الشهير في اسطنبول ، بينما ضربت القنابل مبنى البرلمان في أنقرة ، عاصمة البلاد.
وبحسب لائحة الاتهام ، صدرت أوامر بتفجير المباني الحكومية بما في ذلك مبنى البرلمان واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان من قاعدة أكينجي الجوية.
وكان وزير الدفاع التركي الحالي ، رئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار ، قد احتُجز كرهينة في القاعدة خلال محاولة الانقلاب.
واتهم أردوغان فتح الله جولن، وهو رجل دين مسلم يعيش في الولايات المتحدة ، بأنه العقل المدبر للأحداث. ونفى جولن بشدة هذه الاتهامات.
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كان جولن حليفًا وثيقًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ، حيث ساعد أتباعه في تعيين الموظفين في الرتب البيروقراطية ، لكن الشراكة أصبحت عدائية في عام 2013.
ومنذ محاولة الانقلاب ، قامت الحكومة بقمع أتباع رجل الدين.
وقالت وزارة الداخلية التركية أن نحو 100 ألف اعتقلوا وطرد 150 ألفا من الوظائف الحكومية بما في ذلك الجيش في أعقاب محاولة الانقلاب. وقد عقدت المحاكم التركية بالفعل عدة محاكمات جماعية بشأن المؤامرة المزعومة.
وشكلت محاولة الإطاحة والقمع الذي تبعته الحكومة ضد وسائل الإعلام والمعارضة السياسية والأكاديميين وقوات الأمن قوة خلافية في البلاد.
عقوبات ضد تركيا بسبب رعونة أردوغانوفي سياق اخر، اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس قرارًا يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا لإعادة فتح جزئي لمنطقة فاروشا الساحلية التي كانت محاطة بسياج سابقًا في جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية.
في القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 631 صوتًا مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 59 عن التصويت، ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بأنشطة تركيا غير القانونية في فاروشا وحذروا من أن "الانفتاح" الجزئي سيضعف احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص، جاء في القرار المنشور على موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانقسامات وترسيخ التقسيم الدائم للجزيرة.
كما حث المشرعون الأوروبيون أنقرة على نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين تحت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة.
ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن الحل المستدام لإعادة توحيد جزيرة قبرص وشعبها لا يمكن العثور عليه إلا من خلال الحوار والدبلوماسية والمفاوضات.
ودعوا المجلس الأوروبي إلى الحفاظ على موقفه الموحد بشأن الإجراءات غير القانونية لتركيا وفرض عقوبات صارمة ردا على ذلك ''.
وفي أعقاب العملية العسكرية التي قامت بها أنقرة عام 1974 لحماية السكان القبارصة الأتراك المزعومة ، تم تقسيم قبرص بشكل أساسي ، مع الاعتراف بالجزء التركي من قبل تركيا وحدها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مدينة فاروشا الواقعة في شمال قبرص للاحتفال بالذكرى 37 لتأسيس الجمهورية التركية لشمال قبرص.
وتحولت فاروشا، التي كانت مقصدًا سياحيًا شهيرًا، إلى مدينة أشباح بعد الغزو التركي.
في أكتوبر، أعلن أردوغان إعادة فتح البلدة ، قائلًا إنه سيذهب إلى هناك في "نزهة".
ويدين قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 550 و 789 جميع محاولات إعادة التوطين في المنطقة.