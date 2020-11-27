«الرئيس الإنسان»..انتصار السيسي تكشف كواليس من حياة الرئيس: حازم وحنين مع أولاده ويحب العمل .. أهم حاجة عنده يشوف الناس مبسوطة.. يذكرني دائما بنعم الله ليخفف عني

حلت السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC»، لتتحدث عن تفاصيل حياتها كزوجة وأم وأخت.





وكشفت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل لأول مرة في أول لقاء تلفزيوني، مؤكدة أن حياتها تغيرت بعد مقابلة الرئيس السيسي، مضيفة أن الرئيس له طبيعة خاصة وجاد في تعامله، وما زلت أرتدي نفس دبلة خطوبتي على الرئيس، الرئيس كان حريصا على تحفيظ القرآن لأبنائنا، و الرئيس يذكرني دائما بنعم الله ليخفف عني الأعباء.





وأكدت انتصار السيسي أن الرئيس حازم وحنين مع أولاده داخل الأسرة ويحب العمل دائما، والرئيس أهم حاجة عنده يشوف الناس مبسوطة، والرئيس كان يحلم بتوفير مساكن للمواطنين وحققها والقادم أفضل، والسيسي له طقوس رياضية كل صباح يحرص على تأديتها، و نشأة الرئيس في الأحياء الشعبية سبب دعمه للمرأة المصرية.





كشفت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفاصيل جديدة ولأول مرة عن علاقتها بالرئيس السيسي.

وقالت إنه: "نحن أقارب ووالدته تعتبر خالتي، والعائلة متعارفة، وكان معروفا في العائلة كلها أنه لديه طبيعة خاصة وأنه شخص شديد، ومميز، وإنسان جاد".





قالت انتصار السيسي إن "العائلة متعارفة، وكان الرئيس السيسي معروفا في العائلة كلها أنه لديه طبيعة خاصة وأنه شخص شديد، ومميز، وإنسان جاد ومحب لأسرته بالكامل"، مضيفة أن شخصيتي كانت تشبه شخصيته كثيرا وكنت هادئة جدا، وكشفت أن حياتها تغيرت بعد أول مقابلة".





تحدثت عن ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عندما كانت في مرحلة الثانوية وهو في الكلية الحربية.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له طبيعة خاصة وشديد وجاد في تعامله، رغم أن شخصيته هادئة جدا في حياته، موضحة أنها تربط بينها وبين الرئيس السيسي صلة قرابة.





قالت قرينة الرئيس السيسي :" ارتبطنا عندما كان الرئيس السيسي في الكلية، وانا وهو قرايب".

وقالت : العائلة تعرف بعضها البعض، والسيسي كان معروف في العائلة أنه له طبيعة خاصة وكان شديد وله رأي مميز وإنسان جد وانا بطبيعتي هادية".





قالت، إن طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفتها به، مضيفة: "لما اتجوزنا مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني"، مضيفة أن السيسي إنسان حنين على أسرته كلها وعلى والدته والجميع يصفه بأنه حنين على أهله"، متابعة : "والدة السيسي كانت أم لنا جميعا وجمعتنا وقالت لنا طريقة نجاح زواجي انا والسيسي وأن كل واحدة لازم يكون لها خصوصية في منزلها".





كشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل شعورها بالحب والارتياح تجاه الرئيس السيسي، مضيفة أنه طلب من والدته الارتباط بها عندما كان يدرس في الكلية وهى مازالت فى الثانوية العامة ، لافتة إلى أنه زارها فى منزل جدتها، وتحدث إليها ونصحها بالتركيز فى المذاكرة لأهميتها.





قالت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس، موضحة أنها بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي تزوجت بعدها، مضيفة أن الرئيس السيسي لم يكن عنده وقت كاف لقضاء «شهر العسل»، ويحب عمله جدا، ودائما يعطي الأسبقية للمرحلة القادمة، موضحة أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.





كشفت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفاصيل لأول مرة عن علاقتها بالرئيس السيسي، موضحة أن والدة الرئيس السيسي كانت أمًا للجميع، وجمعتنا وقالت لنا سبب نجاح أي أسرة، مضيفة أنه: "نصيحة أمي قالت لي أنا مش عايزة أقول حاجة عشان إنتي متربية، ومش محتاجة أنصحك لأنك داخلة على أسرة جزء مننا".





وتابعت انتصار السيسي: "ما زلت أرتدي نفس الدبلة التي جلبها لي الرئيس في الخطوبة، ويرتدي السيسي خاتما بدل الدبلة وأعطاه والده له"، مضيفة : طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفتها به، ولما اتجوزنا مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني".





قالت انتصار السيسي، إنها اتفقت مع الرئيس السيسي في بداية زواجهما على أن يكونا على خط واحد وأن يكون على معرفة بكل المعلومات عن أبنائه وحياته الزوجية ، متابعة الأولاد بيعملوا ألف حساب للرئيس السيسي، وكان شديد على الصبيان".

وتابعت:" أولادي كانوا قريبين من والدهم وكان يخصص لهم برنامجا لممارسة رياضة المشي بعد الفجر حول مكتبة الطفل في مدينة نصر، وعلمهم طريقة حب ممارسة الرياضة".





كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنواع الأطعمة المحببة للرئيس السيسي، مضيفة أن الرئيس وقف معايا حبه كويسين وفهمني حاجات كتيرة في موضوع المطبخ".

وعن أنواع الأطعمة المحببة له، رد قرينة الرئيس، قائلة :"بيحب الطواجن بأنواعها والأرز، وأكلته المفضلة كل أنواع الخضار، والسلاطة، وكل انواع الخضروات تكون موجودة، أبناؤه كلهم مثله"ـ مستدركة انه :"الحلو كان كنافة وبسبوسة وطلعين بيحبوا الحلويات الشرقية".





كشفت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل حياتها الشخصية، موضحة أنها تعلمت تحضير الطعام بعد الزواج، متابعة «أنا وزوجي بنحب اللي يجلنا نعزمه على الغدا او العشا».





قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان بيدلع بنات البيت كله، وكان يقول "البنت لازم تاخد حنية لأنها سوف تفتح البيت وتعطي الحنية لكل المتواجدين في المنزل"، مضيفة : "في البيت كنا مقسمين من يقوم بالمذاكرة مع الأبناء، والرئيس كان حابب يجيب شيخ لتحفيظ أبنائنا القرآن"، متابعة : "طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفتها به، مضيفة: "لما اتجوزنا مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني".





تحدثت انتصار السيسي، عن نشأة الرئيس السيسي، موضحة أنه من حي الجمالية وهي من ميدان الجيش، وهذه أحياء شعبية بها الأصول والمحبة والجيرة الأصيلة الطيبة، مضيفة أن الرئيس السيسي حكم على المرأة النصرية بطريقة مختلفة لأنه رأى السيدة المصرية الأصيلة في المناطق الشعبية وما شاهده من مواقف وأفعال.





كشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رد فعل الرئيس السيسي في يوم زفاف ابنته، قائلة:" السيسي قال لي إنه سعيد بأن ابنته سوف تعيش حياة وتعمل اسرة وتجيب أولاد يملوا علينا الدنيا " متابعا :" الرئيس قال لي احنا اختارنا صح ولازم نفرح بولاد بنتنا".. وتابعت انه "مكانش حزين يوم زواج ابنتنا "، مضيفة :" الأحفاد أحلى حاجة في الدنيا وعلى الرغم من الأعباء التي توضع عليه بمجرد دخوله المنزل يكون سعيدا بيهم وهو بيحب البنات".









قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها تبكي عندما يحدث أي عمل إرهابي في مصر ويسقط شهداء، مضيفة:" أنا أم وعلى علم بمشاعر أي أم تفقد ابنها"، متابعة :" أمهات الشهداء ابطال لأنهم قدموا ابطالا يدافعون عن الدولة المصرية".

وتابعت انتصار السيسي:" شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية واشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير، والجميع يشجع منتجات معرض تراثنا ".





كشفت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن الأعمال الفنية التي يفضل الرئيس متابعتها، موضحة: "عندنا مسلسلات كتيرة حلوة وبنتفرج على حاجات كتيرة جدا في التليفزيون، ولما يكون في فيلم حلو بنتفرج عليه كلنا، بنحب نتفرج على الحاجات اللي بتدي طاقة إيجابية، ومنها مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الاختيار كان شيئا جميلا وتسبب في تجمع المواطنين، وأحب أسمع لأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد"





كشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة، مضيفة أن سيدات مصر عددهم حوالى 48 مليون و 500 ألف أى يمثلون نسبة 48.5 من الشعب المصرى هم الأم، الأخت، الزوجة، والجدة، معقبة:"انا كسيدة مصرية فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية فى 2014 بنسبة 24% من الوزارات، وحصول المرأة أيضا على 90 مقعدا فى البرلمان.





كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نصيحة والد ووالدة الرئيس السيسي لها وهي : «احتفظي بهدوئك دائما لان طبيعتك جميلة لا تغيريها»، موضحة أنها اكتسبت هذه الصفة من والدها وهو إنسان هادئ يميل للهدوء والراحة ويحب الصيد، مشيرة إلى أن والد الرئيس السيسى إنسان جاد ويحب عمل الادارة، وكان يدير المحلات التي يمتلكها بمنطقة خان الخليلي بامتياز وهذا ما اكتسبه منه أولاده.





قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي هو فخر لكل المصريين، مضيفة:" اتمنى من الناس ألا تنظر إلى ما وصل إليه محمد صلاح فقط دون النظر إلى المشوار الطويل من الاجتهاد والعمل الشاق والمراحل الصعبة التي مر بها كي يصل إلى مكانته الحالية".





قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ، مضيفة:" شعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض"، موضحة : "اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير".





كشفت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفاصيل عن حياة الرئيس السيسي، مضيفة أنه: "أهم حاجة يشوف الناس مبسوطة أد ايه ويحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين".

وتابعت انتصار السيسي، أنه: "بيحب البلد جدا وكانت بيتكلم كتير عن البلد وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة بيحققها كان حلمه لما كنا مخطوبين".





قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان يحلم من الصغر بتوفير مساكن للمواطنين، ويتم القضاء على المباني العشوائية، موضحة أن الرئيس حقق حلمه ببناء وحدات سكنية وتوفير شقق لـ سكان المناطق العشوائية.

وتابعت " لما كنا بنمشي فى فترة الخطوبة وينظر لـ المباني كان يحلم بأشياء كثيرة، مؤكدة فى حاجات كثيرة تحققت فى الفترة الأخيرة".





كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن لحظة زواج ابنتهم «أية» وإستقبال أول حفيد لها، موضحة أن الرئيس السيسي كان مختلفا تماما في زفاف ابنتهم «أية» وكان سعيدا بزواجها ولم يحزن مثل الآباء الآخرين الذين ينتابهم الحزن بسبب ترك المنزل والذهاب الى بيت زوجها.

وأضافت أنها كان لديها شغف كبير لإستقبال الحفيدة الأولى «ملك»، متابعة : «لما شوفت حفيدتي ملك قولتلهم أنا شوفتها قبل كده شعرت إحساس غريب لا يتكرر».





قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس يهتم كثيرا بالرياضة، وله طقوس رياضية كل صباح، متابعا: "الرئيس كان فى يوم الإجازة ووقت العيش فى مدينة نصر يجمع الأبناء بالكامل في البيت سواء أبناء اشقائه البنات والرجال ويمارسون الرياضة قبل الذهاب لـ اى مكان".





وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسالة خاصة لزوجها الرئيس على الهواء، أثناء لقائها الأول مع الاعلامية إسعاد يونس.





كشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عددا من التواريخ الهامة وأصعب الأيام التي مرت بها مع الرئيس السيسي، مضيفة أن 30 يونيه كان أصعب يوم فى حياتها، معقبة: "اليوم دا كل الناس فرحت بيه وأنا كمان، لكن فى نفس الوقت كنت خايفة على أسرتى والمشاعر كانت متلخبطة".





قالت السيدة انتصار السيسي، إن الرئيس هو صاحب النصيحة ويذكرها دائما بنعم الله، عليهم رغم الصعوبات والمشاكل الكثيرة وهذا الأمر يخفف الأعباء والأحمال التي نواجهها، مضيفة "برمي حمولي على زوجي الرئيس السيسي في الأوقات الصعبة".





الت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته، متابعة: الرئيس كان حاطط هدف امامه للسفر لإحداث نقلة من الناحية العملية".





قالت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك العديد من المسلسلات الدرامية الجميلة وافلام مميزة، تحرص على متابعة الأعمال الفنية والبرامج الهادفة التي تعطي طاقة إيجابية، مضيفة أن هناك أعمالا فنية رائعة تفيد الإنسان لذلك تحب متابعتها منها «ليالي الحلمية» وهذه التى أثرت في كل عائلة مصرية.

وأشادت بمسلسل «الاختيار» خاصة أنه عمل فني نال إعجاب الكثير، وكان سبب تجمع الأسر المصرية على مشاهدته ومتابعة الأحداث بكل تطوراتها، ورغم أنها كانت تعيش كل هذه الأحداث بكل تطوراتها لكن المسلسل له مذاق خاص.