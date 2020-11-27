إسلام جمال الدين يكتب: مارادونا يفشل في مراوغة الموت

مات أحد أفضل من أنجبتهم ملاعب كرة القدم، واللاعب الذي طالما أسر العالم بمهارته التي لا يشق لها غبار، مات الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عامًا، رافقنا عمرًا، حدد مواعيدنا، صنع أمسياتنا، ورسم أمنياتنا، أجيالا اتخذته قدوتها الكروية، قلب كرة القدم توقف في ليلة 25 من نوفمبر عام 2020.
مارادونا، الذي يعد أحد أهم وأعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، دييجو الذي نجح في مساعدة الأرجنتين بالفوز بلقب كأس العالم عام 1986. يمتلك الأسطورة مسيرة رائعة للغاية في ملاعب الساحرة المستديرة، حيث سبق له اللعب في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.
وفاة دييجو جعل العالم حزينًا. لم يبق لاعب أو نادي أو اتحاد أو مسؤول. كل النجوم في العالم، نجوم الفن والأدب والأزياء، شخصيات سياسية، رؤساء وزراء، رؤساء دول، ملوك. جميعهم عبروا عن أسفهم لوفاة أسطورة كرة القدم.
ربما يكون من السهل أن تلعب كرة القدم، لكن من الصعب أن تلعب الكرة بطريقة تبدو سهلة أمام المُشاهد"، فمن اليسير أيضا أن تُصبح نجما ساطعا ولاعبًا صاحب تاريخ يُحكى عنه الجميع، لكن من الصعب أن تُصبح ملهما ولك القدرة على التأثير في أسلوب ممارسة اللعبة، تمامًا هذا الذي كان يفعله مارادونا عندما يُسيطر على كرة القدم بين قدميه.
براعة مارادونا جلعت فريق ارجنتينيوس يحصل على خدماته برغم من أن في ذلك الوقت لم كان الأسطورة لا يبلغ عامه الحادي عشر، لكن سعادة جماهير الأرجنتين بمارادونا كانت كبيرة للغاية بسبب قدرة اللاعب على الدخول كمُنافس قوي للجار والعدو التاريخي البرازيل على صدارة الكرة بأمريكا الجنوبية.
وبالفعل دييجو كان جدير بثقة الشعب الأرجنتيني حيث قاد بمفرده منتخب التانجو وحقق معه لقب كأس العالم 1986 في المكسيك. هذه النسخة المونديالة التي شهدت تسجيله لهدفين تسببا في جدل لم ينته حتى الآن في تاريخ اللعبة بشكل عام وكأس العالم بشكل خاص، أولهما كان بيده، بينما الثاني يُصنف كهدف القرن الـ20، وكليهما كانا أمام المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي البطولة.
لا أرغب اطلاقًا في التطرق إلى حياة مارادونا الشخصية المليئة بالخبطات، ولكني سأكتفي فقط بالحديث عن الجانب الكروي له، فهو واحد من الأفضل على الإطلاق، ساحر لا مثيل له يغادر مبكرًا، لكنه يترك إرثًا بلا حدود وفراغًا لن يُملأ أبدًا، ارقد بسلام، لن تُنسى أبدًا.