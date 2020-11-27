إسلام جمال الدين يكتب: مارادونا يفشل في مراوغة الموت









مات أحد أفضل من أنجبتهم ملاعب كرة القدم، واللاعب الذي طالما أسر العالم بمهارته التي لا يشق لها غبار، مات الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عامًا، رافقنا عمرًا، حدد مواعيدنا، صنع أمسياتنا، ورسم أمنياتنا، أجيالا اتخذته قدوتها الكروية، قلب كرة القدم توقف في ليلة 25 من نوفمبر عام 2020.





مارادونا، الذي يعد أحد أهم وأعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، دييجو الذي نجح في مساعدة الأرجنتين بالفوز بلقب كأس العالم عام 1986. يمتلك الأسطورة مسيرة رائعة للغاية في ملاعب الساحرة المستديرة، حيث سبق له اللعب في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.





وفاة دييجو جعل العالم حزينًا. لم يبق لاعب أو نادي أو اتحاد أو مسؤول. كل النجوم في العالم، نجوم الفن والأدب والأزياء، شخصيات سياسية، رؤساء وزراء، رؤساء دول، ملوك. جميعهم عبروا عن أسفهم لوفاة أسطورة كرة القدم.





ربما يكون من السهل أن تلعب كرة القدم، لكن من الصعب أن تلعب الكرة بطريقة تبدو سهلة أمام المُشاهد"، فمن اليسير أيضا أن تُصبح نجما ساطعا ولاعبًا صاحب تاريخ يُحكى عنه الجميع، لكن من الصعب أن تُصبح ملهما ولك القدرة على التأثير في أسلوب ممارسة اللعبة، تمامًا هذا الذي كان يفعله مارادونا عندما يُسيطر على كرة القدم بين قدميه.





براعة مارادونا جلعت فريق ارجنتينيوس يحصل على خدماته برغم من أن في ذلك الوقت لم كان الأسطورة لا يبلغ عامه الحادي عشر، لكن سعادة جماهير الأرجنتين بمارادونا كانت كبيرة للغاية بسبب قدرة اللاعب على الدخول كمُنافس قوي للجار والعدو التاريخي البرازيل على صدارة الكرة بأمريكا الجنوبية.





وبالفعل دييجو كان جدير بثقة الشعب الأرجنتيني حيث قاد بمفرده منتخب التانجو وحقق معه لقب كأس العالم 1986 في المكسيك. هذه النسخة المونديالة التي شهدت تسجيله لهدفين تسببا في جدل لم ينته حتى الآن في تاريخ اللعبة بشكل عام وكأس العالم بشكل خاص، أولهما كان بيده، بينما الثاني يُصنف كهدف القرن الـ20، وكليهما كانا أمام المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي البطولة.



