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رياضة

قمة القرن .. الأهلي "أحمر x أسود " والزمالك "أبيض x أبيض"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلواني
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports  المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " . 

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الأهلي في نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له التاسعة مساء اليوم الجمعة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي له.

ويخوض الفريق المباراة بزيه الأبيض كاملا و الأهلي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس الزمالك الطقم الأخضر وحارس الأهلي الموف.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح.

ومثل الزمالك في الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.

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