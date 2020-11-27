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رياضة

شيكا رايح جاى.. مناورات في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:01 م
شيكابالا
شيكابالا
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عمرو الحلواني
استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد عيد " حازم إمام " ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وإسلام جابر وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي ويفاضل باتشيكو بين شيكابالا وأوناجم للدفع بأحدهما فى المباراة بجانب الثلاثي أشرف بنشرقي وأحمد زيزو ومصطفى محمد .

وشهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.  

وفى المقابل شهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

واستقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.  

وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان أليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.  

وأعلن الاتحاد الإفريقي إسناد المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال ومن المقرر أن يكون المغربي رضوان جيد حكم الفيديو والزامبي سيكازوى حكما رابعا .
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