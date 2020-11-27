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سيارات

زجاجات المياه والهاتف .. 6 أشياء تهدد حياتك أثناء القيادة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من أصحاب السيارات يحتفظون باغراضهم داخل السيارة دون ان يعلمون انها تشكل خطر على حياتهم ، بل انها يمكن ان تسبب الوفاة أثناء استخدام الفرامل .وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" 6 اشياء وجودها يهدد حياتك في السيارة وأنت لاتعلم. 

-الهواتف المحمولة
يعتبر استخدام الهواتف أثناء القيادة هو القاتل الأول في الحوادث ، ويمكن لجهاز الهاتف المحملة بذاته أن يؤذيك عندما تتركه بالسيارة يجانبك في حامل الاكواب لسهولة الوصول إليه .


-زجاجة المياه
قد تعرضك زجاجة المياه إلى حداث على الطريق حيث انها من الممكن أن تسقط أسفل دواسه كرسي السائق مما تعرض حياتك للخطر أثناء الضغط على الفرامل .

-حزام الأمان
حزام الأمان لا يمكن أن ينكر أحد أهمية ، فإن كان هنالك راكبا لا يضع حزام الأمان في سيارتك أثناء الحادث ، ومن الممكن أن يقفز من مقعدة من الزجاج الامامي .

-    الكتب
تأثير الكتب او المجلات  في سيارتك خطر للغاية ، فمن الممكن أن يقتلك عند وقوع حادث السيارة ، ولكن لتجنبك ذلك يجب وضع الكتب في أماكن محكمة الإغلاق داخل السيارة بحث لا تشكل أي تهديد لحياتك أو لحياه الركاب بسيارتك .

-الأحذية
حاول أن لا تترك الأحذية داخل المقصورة ، فيه تسبب صدمات مميتة بالفعل ، وبالأخص إن كانت أحذية الكعب العالي التي قد يكون لها تأثير أشبه بتأثير رصاصة قاتلة ، لهذا ينبغي الاحتفاظ بالاحذية في الصندوق الخلفي من السيارة ، وعدم وضعها داخل السيارة .


-أدوات الطعام
سنجد أن أدوات الطعام مثل المعالق والسكاكين ، من أكثر الأشياء التي قد تسبب في حداث إصابة بالغة عند التعرض لأي حادث بسيط بكل سهولة قد تخترف هذه الأدوات الحادة الجسم وتسبب نزبف حاد لقدر الله .


 لذلك إذا كنت تريد المحافظة على حياتك فيجب وضع كافة أدوات الطعام في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من تناول الوجبات داخل السيارة، ولا تحتفظ بأي أداة قد تسبب الأذية لك، وبالتحديد من يتركون أكواب في السيارة زجاج
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