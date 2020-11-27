ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 أرقام قياسية حققها الأهلي هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة طيلة المباريات الـ9  الأخيرة له في بطولة دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3.

فيما يمتلك الفريق سلسلة من الانتصارات المميزة على ملعبه في تلك البطولة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة ماضية له، دون خسارة أو تعادل.

كما لدى الأهلي رقمًا مميزًا أمام منافسه في نهائي القرن، إذ تجنب الفريق أي خسارة أمام منافسه الزمالك في بطولة دوري الأبطال خلال 8 مباريات ماضية جمعت بين الفريق، وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 3.

وعلى الجانب التهديفي، فإن لاعبو النادي الأهلي، كانت لهم مساهمات تهديفية خلال 24 مباراة، من بين آخر 25 مباراة لعبها الفريق على ملعبه في دوري الأبطال.

ومن حيث الصلابة الدفاعية، فلم تتلقى شباك الأهلي سوى في 4 مباريات، من بين آخر 18 مباراة لعبها الفريق في ملعبه بتلك البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدي الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصدر بالزمالك: مسحة محمد حسن سلبية.. وساسي وبن شرقي يصلان إلى القاهرة

لقاء العمالقة.. ترقب جماهيري كبير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

بـ 29 هدفا.. مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 من الدور التمهيدي حتى النهائي

تامر أمين: مباراة الأهلي والزمالك ليست نهاية الكون

ترشيحاتنا

المقاصة يكشف عن الراعي الجديد للفريق وتولي جلال مدربا في مؤتمر صحفي.. السبت

أحمد سامي: مشاركة شيكابالا بشكل أساسي منذ البداية في مصلحة النادي الأهلي

تامر أمين يحلم بـ مروان محسن قبل لقاء الأهلي والزمالك.. فيديو

مدير إدارة التنبؤات الجوية: مباراة القمة ستقام في جو قارس البرودة وهناك احتمالية لسقوط أمطار

هل تجلس مع مصاب كورونا؟.. دراسة تقدم نصائح مهمة للحماية من العدوى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-11-2020 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ .. دراسة تجيب

بمكونات طبيعية .. 4 طرق بسيطة لتبييض الأسنان في المنزل

للسيدات .. الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل