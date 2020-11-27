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رياضة

"أرقام مميزة" .. ماذا قدم الزمالك في دوري الأبطال قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.

وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث يملك خالي من الهزيمة طيلة 9 مباريات، سوى مباراة وحيدة خسرها الفريق، إذ فاز الفريق في 5 مباريات، وجاءت نتيجة 3 مباريات بالتعادل.

وعلى صعيد المباريات التي أقيمت في مصر، لم يتلقى الزمالك أي هزيمة خلال آخر 15 مباراة له في دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 12 مباراة، وتعادل في 3 مباريات.

ومن الناحية التهديفية، استطاع لاعبو الزمالك التسجيل في 17 مباراة خلال آخر 18 مباراة خاضها الفريق على ملعبه، في بطولة دوري الأبطال.

بينما حافظ الفريق على نظافة شباكه خلال 11 مباراة، من بين المباريات الـ18 الأخيرة له في البطولة، على ملعبه في مصر.

ومن جانب اللاعبين، فيعد المغربي أشرف بن شرقي، هو الأبرز من حيث المساهمة التهديفية، إذ ساهم اللاعب بشكل مباشر، في 7 أهداف، بتسجيل 5 أهداف، وصناعة هدفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏
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