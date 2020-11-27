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رياضة

تعرف على الأندية الأكثر وصولا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وفيما يلي نعرض سجل الفرق الأكثر وصولا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا:  

- الأهلي 14 مرة 
- الزمالك / الترجي 8 مرات 
- مازيمبي / أشانتي كوتوكو 7 مرات
- هافيا كوناكري 5 مرات
- الرجاء / الوداد 4 مرات
- كانون ياوندي / فيتا كلوب / هارتس أوف أوك / النجم الساحلي 3 مرات

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏
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