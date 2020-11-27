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فن

مصطفى خاطر يهنئ كريم عفيفي في عيد ميلاده .. شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان مصطفى خاطر صديقة الفنان  كريم عفيفي بعيد ميلاده الـ  33 ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصب عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ". 

وعلق مصطفى خاطر على الصورة قائلا " كل سنه وانت طيب يا كراملينو ". 


واعلن الفنان كريم عفيفى عن بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.
وكان اخر اعمال كريم عفيفى فى المسرح عرض بعنوان "علاء الدين" والذى يشارك فى بطولته احمد عز وتارا عماد. 

يذكر أن برنامج “لايت شو” يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.


يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

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المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويعد مسلسل اتنين في الصندوق  البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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