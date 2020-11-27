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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-11-2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك إضافة إلى مباريات الدوري السعودي والإنجليزي

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الجمعة، 27 نوفمبر 2020، على النحو التالي.

نهائي دوري أبطال أفريقيا
الزمالك × الأهلى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2    

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
بلد الوليد × ليفانتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3     

مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج × فيردر بريمن – التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج × رين – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6     

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
الشباب × ضمك – الخامسة إلا ثلث مساء

الاتحاد × القادسية – السابعة إلا ثلث مساء
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