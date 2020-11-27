ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عميد معهد القلب السابق يحذر من الأزمات القلبية بسبب "نهائي إفريقيا"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حذر جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ، من حدوث أزمات قلبية محتملة لجمهور الأهلي والزمالك نتيجة مشاهدة مباراة نهائي أفريقيا التي تقام اليوم على استاد القاهرة.

وقال شعبان في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، إن الأزمات القلبية وارد حدوثها وبقوة نتيجة الإفراط والانفعال الزائد في التشجيع.

ووجه شعبان نصائحه لأصحاب الأمراض المزمنة بالحفاظ على هدوئهم خلال المباراة وعدم الانخراط في التعصب نتيجة التشجيع حتى لا يحدث أي مضاعفات.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.


ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وتقام اليوم، الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك إضافة إلى مباريات الدوري السعودي والإنجليزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شوبير: مفاجأة في تشكيل الزمالك والأهلي بـ نهائي أبطال أفريقيا

الدوري الأوروبي .. ميلان يتعادل مع ليل الفرنسي 1 - 1 خارج أرضه

تامر أمين: مباراة الأهلي والزمالك ليست نهاية الكون

التوقع غير التمني.. تامر أمين يتوقع نتيجة لقاء الأهلي والزمالك

ضياء السيد: إصابات كورونا ستؤثر على الأهلي والزمالك

مدير إدارة التنبؤات الجوية: مباراة القمة ستقام في جو قارس البرودة وهناك احتمالية لسقوط أمطار

ترشيحاتنا

المتهم سلم نفسه للنقطة.. مفاجأة في واقعة حرق سيدة الإسكندرية| فيديو

أخبار السوشيال ميديا.. محمد الباز: نعيش النصف ساعة الأخيرة من أسطورة عمرو دياب.. وجماهير الأهلي تدعم اللاعبين قبل نهائي دوري الأبطال

الشدة والحنية .. انتصار السيسي تتحدث عن أسلوب الرئيس في تربية الأبناء | فيديو

الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر تتعرض لأزمة صحية.. شاهد

هؤلاء الأكثر عرضة بسرطان الرئة.. ودراسة تكشف الأعراض والأسباب

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات طبيعية .. 4 طرق بسيطة لتبييض الأسنان في المنزل

للسيدات .. الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل

اتبعها باستمرار.. أفضل طرق للعناية بالرئة في الشتاء