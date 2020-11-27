عميد معهد القلب السابق يحذر من الأزمات القلبية بسبب "نهائي إفريقيا"

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .