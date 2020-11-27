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منوعات

لسبب غير معلوم .. سيدة تكسر 500 زجاجة كحول في متجر وتحاول الهرب .. شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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مريم صليب

صدم عمال في متجر بريطاني بسيدة قامت بتحطيم 500 علبة من الكحول في أرضية المتجر و أفرغتها تماما و تقوم بحركات مريبة و تصرخ و هي تفرغها و كأنها تنتقم منها .

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن رواد التواصل الاجتماعي تداولو مقطع فيديو لسيدة بريطانية في متجر تقوم بشراء بعض المشتريات أبرزها كانت مشروبات كحلية و يبدو أنها كانت في حالة سكر ولم تدر ما قامت به من أعمال تخريبية في المكان .

 

رصدت كاميرات المراقبة في المتجر ما قامت به السيدة مما دفعهم إلى استدعاء الشرطة لإنهاء المهزلة التي تسببت فيها تلك السيدة ، من تكسير و تهشيم و تفريغ لزجاجات الكحول الطبي الذي يعتبر في الفترة الأخيرة من أهم السلع التي يجب توافرها في أي متجر .

 

اقترب منها أحد العمال في المكان يسألها عن سبب تكسيرها لزجاجات الكحول الطبي ، إلا أنها عنفته و صفعته ، و استمرت في تفريغ زجاجات الكحول وهي تتسكع في المكان و  زادت الحالة سوءا حينما تغير لون وجه السيدة إلى اللون الأحمر الداكن و فقدانها على التنفس بشكل سليم .

 

تبين للعمال في المتجر أن تلك السيدة كانت تبحث عن نبيذ في الأرفف التي قامت بتفريغها من كل محتوياتها على الأرض .

 

أصيبت السيدة بحالة من الإغماء و استلقت على الأرض في المتجر ، فقام العمال بطلب الاسعاف و الشرط إليها لإنقاذها و إخراجها من المتجر بعد أن تسببت في إتلاف عدد كبير من زجاجات الكحول حوالي 500 زجاجة .

 

حضرت الشرطة إلى المكان على الفور و انتظروا التقرير الطبي للسيدة ، و اوضح التقرير أنها بالفعل كانت مخمورة و لم تدري ما قامت به ، و كانت الصدمة الأكبر ان تلك السيدة تعمل ممرضة و لكنها مصابة بصدمة عصبية تسببت في إنهيارها نفسيا و تسكعها في الشوارع في الفترة و بدأت تقوم بأفعال غير طبيعية كان أولها تقديم استقالتها بالرغم كونها من أمهر الممرضات إلا أنها قامت بتصرفات غريبة للغاية في الفترة  الأخيرة.
 
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