لسبب غير معلوم .. سيدة تكسر 500 زجاجة كحول في متجر وتحاول الهرب .. شاهد

صدم عمال في متجر بريطاني بسيدة قامت بتحطيم 500 علبة من الكحول في أرضية المتجر و أفرغتها تماما و تقوم بحركات مريبة و تصرخ و هي تفرغها و كأنها تنتقم منها .
حسب
ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن رواد التواصل الاجتماعي
تداولو مقطع فيديو لسيدة بريطانية في متجر تقوم بشراء بعض المشتريات أبرزها كانت
مشروبات كحلية و يبدو أنها كانت في حالة سكر ولم تدر ما قامت به من أعمال
تخريبية في المكان .
رصدت
كاميرات المراقبة في المتجر ما قامت به السيدة مما دفعهم إلى استدعاء الشرطة
لإنهاء المهزلة التي تسببت فيها تلك السيدة ، من تكسير و تهشيم و تفريغ لزجاجات
الكحول الطبي الذي يعتبر في الفترة الأخيرة من أهم السلع التي يجب توافرها في أي
متجر .
اقترب
منها أحد العمال في المكان يسألها عن سبب تكسيرها لزجاجات الكحول الطبي ، إلا أنها
عنفته و صفعته ، و استمرت في تفريغ زجاجات الكحول وهي تتسكع في المكان و زادت الحالة سوءا حينما تغير لون وجه السيدة إلى
اللون الأحمر الداكن و فقدانها على التنفس بشكل سليم .
تبين
للعمال في المتجر أن تلك السيدة كانت تبحث عن نبيذ في الأرفف التي قامت بتفريغها
من كل محتوياتها على الأرض .
أصيبت
السيدة بحالة من الإغماء و استلقت على الأرض في المتجر ، فقام العمال بطلب الاسعاف
و الشرط إليها لإنقاذها و إخراجها من المتجر بعد أن تسببت في إتلاف عدد كبير من زجاجات
الكحول حوالي 500 زجاجة .