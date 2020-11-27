vivo تطلق V20 Pro 5G رسميًا فى 2 ديسمبر المقبل بالهند.. تفاصيل.. صور

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، نشر الحساب الرسمب لشركة فيفو بالهند على موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر تويتة، تؤكد على تدشين الهاتف رسميًا بحلول 2 ديسمبر المقبل.

يحتوى V20 Pro 5G على شاشة قياس 6.44 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة +FullHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى نوتش لكاميراتى السيلفى ذات الدقة الفائقة.













جاءت كاميرات هاتف V20 Pro 5G فى صورة 3 كاميرات خلفية الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا دقة 2 ميجا بيكسل، في حين تأتى كاميرتى السيلفى بدقة فائقة وهى الأساسية دقة 44 ميجا بيكسل والأخرى 8 ميجا بيكسل .





كما تم تزويد هاتف V20 Pro 5G بمعالج من نوع Snapdragon 765G ، بنظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير Funtouch OS 11، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ، ومساحة داخلية 128 جيجابايت.









يمتلك هاتف V20 Pro 5G بطارية سعة 4000 مللى أمبير، تدعم 33 واط ، ومنفذ شحن USB-C ، مع منفذ للسماعة 3.5 مللى، وبلغ سعر الهاتف عند طرحه فى سبتمبر الماضي حوالى 480 دولارا أمريكيًا أى ما يعادل 7600 جنيه مصرى.





جدير بالذكر أن شركة فيفو الصينية نجحت فى وقت قصير بحصد مركز قوي بين كبار المنافسين، لما تقدمه من إصدارات قوية المواصفات و أنيقة التصميم، وفى نفس الوقت بسعر مناسب لميزانيات معظم المستخدمين.



