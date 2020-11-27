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منوعات

سيدة تعثر على أفعى في المطبخ .. شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت إحدى السيدات في استراليا الأسبوع الماضي إلى موقف مرعب أثناء تواجدها في المطبخ لتحضير العشاء لأبنائها في نهاية اليوم إذا عثرت على زائر ليس مناسب على الإطلاق في المنزل تسلل إلى المنزل من نافذة المطبخ . 

حسب ما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الأم التي تقطن في غرب استراليا تروي أنها كانت في المطبخ تقوم بتحضير العشا لأبنائها الثلاث ، إلا أنها شعرت بأن هناك حركة غير طبيعية في المطبخ و أن شيئ ما يتحرك كالسلك الأسود السميك خلف الموقد . 

تحققت السيدة من الأمر لتؤكد أو تنفي ظنونها ، و لكن للأسف ظنونها كانت صحيحة بالفعل ، و عثرت على ثعبان يبلغ طوله 3 أمتار ملتفا حول الموقد يستعد للهجوم عليها في أي لحظة . 

قامت السيدة بالخروج ببطء من المطبخ ، واتصلت بصيادين محترفين للثعابين ، و شرحت لهم الأمر ، و حاولت وصف شكل الثعبان و طوله و حجمه بسرعة، و قامت بالدخول إلى إحدى الغرف في المنزل مع أولادها وأغلقت بابها بإحكام . 

حضر الصيادون إلى المكان ،و بالفعل عثروا على الثعبان ، و لكن الأزمة الأكبر أنها وجدوا ثعبان آخر في المرحاض بنفس المنزل ، مما اصابهم بالرعب الشديد من دخول ذلك المكان . 

جدير بالذكر أن احد الصيادين نصح السيدة بالابتعاد عن ذلك المكان ، لأنه مأهول بتلك الثعابين و هي ليست مسالمة على الإطلاق فإن جسدها النحيف و طولها يعزز من قوتها في افتراس اعدائها . 

ذكرت السيدة أن تلك الحادثة تكررت اكثر من مرة مع أكثر من شخص من جيرانها ، منهم من حاول الإفلات و النجاة بحياته ، و منهم إما مات مسموما أو هرب من المكان . 

أوضح الصيادون أن المعروف عن تلك الأفعى السوداء ذات البطن الحمراء بأنها شرسة، و تفضل دائما التسلل لأي تجمعات بشرية ، كما أوضح أنها ماهرة في اختراق المنازل، و على الحكومة أن تفرض إخلاء المنازل في تلك المنطقة . 
سيدة تعثر على أفعى في المطبخ .. شاهد
سيدة تعثر على أفعى في المطبخ .. شاهد
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